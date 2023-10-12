高端總經理好友靠內線買股賺1.6萬 下場曝光

扶輪社商人王信雄得知高端疫苗將與馬來西亞MGB公司合作的內線消息，提前買入股票，獲利1萬6685元，在偵查期間認罪並繳回犯罪所得，台北地院判處1年7月徒刑、緩刑3年，支付公庫2萬元，犯罪所得沒收。圖為「高端新冠肺炎疫苗」。（資料照，食藥署提供）

2023/10/12 12:31

〔記者張文川／台北報導〕檢調偵辦高端疫苗涉內線交易案，查出時任總經理陳燦堅的扶輪社商人好友王信雄得知高端將與馬來西亞MGB公司合作的內線消息，提前買入高端股票，並在消息公布後賣出，獲利1萬6685元，他在偵查期間認罪並繳回犯罪所得，台北地院今依證交法之內線交易罪，將王男判處1年7月徒刑、緩刑3年，支付公庫2萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

高端於2020年11月25日上午發布重訊，指高端已於同月13日與馬來西亞上市公司MGB簽署合作協議（MOA），高端將於當年底前，以每劑不高於50美元價格，提供100萬至300萬劑疫苗給MGB。

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檢方調查，此項重訊公布後，高端股價跳空漲停至收盤，從93.2元漲至102.5元，上漲9.3元，顯示該重訊對高端股價有重大影響性。

檢方查出，王信雄是陳燦堅的友人，也是MGB公司委任與高端洽詢疫苗合作及分銷議題的代表，他於同年10月29日參加視訊會議時，提前知悉MGB公司同意先簽署合作協議，並支付訂金150萬美元，取得後續疫苗分銷合約的優先議約權。

王男在此重大消息明確之後、公開之前，趁機買入3張高端股票，總價27萬7500元，並於重訊公開後，賣出手頭持有的7張高端持股，共獲利1萬6685元；檢調約談王男後，王自白認罪並主動繳回不法所得，檢方起訴時建請法院減輕其刑；法官今輕判緩刑。

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