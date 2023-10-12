出獄男想討回託養狗遭拒提告 這2點獲勝訴

男子阿堂出獄後想討回託養的小寵物狗遭拒，他告上法院，一審法官判對方要把狗還給阿堂。小寵物狗示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

2023/10/12 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿堂在入獄前把1隻小寵物狗託付林姓女友人照料。1年多後阿堂出獄、聯絡林女想接回狗。阿堂控林女避不見面、提告要求還狗；林女指阿堂父親已把狗轉讓給她，且阿堂會虐狗。但台南地院法官查認阿堂父默示同意讓兒子帶走狗、未追討；阿堂訓練狗是有不當，但未構成虐待、傷害，判林女必須還狗。

阿堂主張，他於2021年3月底把這隻寵物狗託付給林女與其家人代為照顧，並向林女承諾「待他出獄後，會接回狗兒」。這隻狗是其父經營寵物社培育的寵物狗，其父已口頭把狗讓給他，後來他結識林女，與女方一起照顧狗兒，不料他出獄後，在2022年6月間起欲聯繫林女，但林女避不見面、拒絕還狗，不得已才上法院討公道。

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林女抗辯說，2022年11月初，她得到阿堂父親同意把狗讓與給她，她持續占有寵物狗、也取得男方父親同意，有取得狗的所有權；此外，阿堂飼養狗時1天只給吃1餐，狗營養不良、體重剩1公斤餘，經她一起照料才有改善，過去阿堂曾拿拖鞋毆打、不當管教狗，阿堂要求還狗並無理由。

法官調查，這隻狗原是阿堂父親培育、所有，之後讓兒子阿堂帶離寵物社自行飼養，且經過相當時日，並未對兒子追討，依此客觀事實，可知阿堂父親有把狗移轉給兒子帶離寵物社的默示同意，從那時候起，阿堂父親已不是狗的所有權人，林女自然無法從阿堂父親處受讓寵物狗的所有權。

其次，林女母親曾在line問阿堂是否會打這隻狗？阿堂回稱「會在狗亂大小便的時候打牠」，法官認為阿堂對狗的排便訓練雖有不當，但無其他證據證明阿堂有虐待或傷害狗的情形。縱然狗登記的飼主是林女，但狗所有權的移轉，並非以登記為要件，既然林女非狗的所有權人，狗的所有權人是阿堂，阿堂提告要求返還，林女須把狗還給阿堂；此案還可上訴二審。

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