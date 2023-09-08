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4犬混戰婦人跌倒受傷 二審改判飼主有罪

張婦為閃避犬隻攻擊倒地受傷，高雄高分院改判飼主有罪。（資料照）

張婦為閃避犬隻攻擊倒地受傷，高雄高分院改判飼主有罪。（資料照）

2023/09/08 06:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓婦人帶3隻毛小孩蹓躂，途中遭虎斑紋中型犬攻擊，4犬混戰中她跌倒受傷，地院認為她自行跌倒，判決陳姓飼主無罪，高等法院高雄分院勘驗監視器，依過失傷害罪改判陳姓飼主拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，陳姓男子在高雄市大寮區內坑路田姓友人（已死亡）住處飼養虎斑紋中型犬，應以狗繩、鍊條繫住、戴上口罩，並妥適控制其犬隻之行向動作，以防該犬隻脫免束縛，或有突發動作造成他人發生危險。

2021年12月6日下午1點多，張姓婦人帶3隻小犬途經田宅前，其中1隻犬因未牽繩管束，與衝出來的虎斑紋犬發生衝突，隨後另2隻小犬加入戰局，張婦為閃避該虎斑紋犬攻擊，不慎跌倒在地受傷。

張婦隨後到醫院驗傷，取得診斷書後報案，林園分局傳喚陳製作筆錄完成，依過失傷害罪嫌移送高雄地檢署偵查起訴，地院承辦法官開庭調查，認為張婦是自已跌倒，與虎斑紋犬無關，認定罪證不足，檢方不服上訴高雄高分院。

二審合議庭法官勘驗監視器畫面，認為張婦為躲避虎斑紋犬才跌倒受傷，此次為第2次闖禍，陳卻未提高警覺，又未與張婦和解，改判判拘役30天，如易科罰金以1000元折算1日，仍可上訴。

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