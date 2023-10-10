「3條通」男冒名逃亡10年 警方追緝2年逮獲

冒用友人名字、揹負3條通緝逃亡10年的劉姓男子，遭永康警方逮獲。（民眾提供）

2023/10/10 13:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕31歲劉姓男子10年前犯下偽造文書案就冒用江姓友人個資，2年前又涉嫌過失傷害，「假身份」引起台南永康警分局的注意，警方2年來持續追查下，將背負3條通緝的劉男逮獲。

永康分局刑警王彥澤在本月8日在南市東區1燒烤店，發現鎖定追緝已久的劉男，正與3名友人宵夜聚會，他立刻通報大橋派出所警員劉耿銘、童子峰等，成功查捕。

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永康警方調查發現，劉男於2年前因涉嫌1件過失傷害案，當時劉早在10年前就開始冒用江姓友人個資，通知江到案說明，才得知江的身分已遭劉冒用，導致江常接獲警察機關到案說明的通知，讓他為此不堪其擾。

永康警方注意到該案，決心將劉查捕到案，防止持續隱沒身分，犯案違法；因劉嫌早在民國2013年時，就因冒名偽造文書遭到台中地院通緝，而展開其逃亡生涯。

劉逃亡期間都以新北市江民的身分躲藏在南部，並在各大工地做板模工維生，周遭友人與工地的同事都以為他所冒用之名就是真實姓名。

期間劉遇有員警盤查也都謊報江姓友人身分，2人因髮型、臉型相似，都讓他成功蒙混過關，而這一躲就是10年，加上沒有服兵役，身上共揹負3條通緝罪名。

這次的逮捕過程中，查緝員警在身後叫喊劉全名，但他仍故作鎮定不回應，一樣遭到逮捕，全案依偽造文書、妨害兵役條例通緝移送台南、台北地檢與台中地院。

永康分局長甘炎民呼籲心存歹念、做壞事的人，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，逃得了一時逃不了一世，最終仍會受到法律的制裁。

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