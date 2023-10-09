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高雄水族館火警 救出1人預防性送醫

高雄1間水族館火警，民眾拍下不斷竄出濃煙畫面，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

高雄1間水族館火警，民眾拍下不斷竄出濃煙畫面，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

2023/10/09 18:05

首次上稿：16:55
更新時間：18:05（新增1人送醫）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區中山西路家樂福旁1間水族館今天下午突然發生火警，現場火勢竄燒濃煙密布，店內5名員工倉皇逃生，陳姓老闆娘受困3樓住家，消防局出動21車44人前往滅火，119執勤員線上指導避難並定位，消防人員迅速救出陳女，戴上共生面罩避免嗆傷，預防性送醫無大礙。

鳳山區中山西路家樂福旁1間水族館今天下午4時30分突然發生火警，現場火勢竄燒濃煙密布，民眾相隔一條馬路，路過鳳山區中山西路、青年路，持手機拍下火警發生現況。

消防局據報出動鳳山、鳥松、苓雅、新興等4個分隊，總計22車44人前往搶救，忠義里長李朝清據報也趕赴現場協助，並請行經光復路、中山西路、青年路人車改道通行。

5名員工已逃離火場，現場起火點在1樓後方儲藏室，消防人員拉水線入內滅火，由於水族館3樓是住家，濃煙沿著樓梯不斷從1樓往上3樓竄燒，陳姓老闆娘受困3樓隔間。

消防人員佈水線搶救，119執勤員聯繫陳女，線上指導她避難，並確認受困位置，現場消防人員迅速救出陳女（40歲），幫她戴上共生面罩，將她攙扶下樓，避免吸入性嗆傷，預防性送醫無大礙。

由於水族館一樓儲藏室放有電氣設備，消防局初步認定疑似電線走火，但仍待進一步火場調查鑑定。

忠義里長李朝清指出，上週邀集鄰長開會宣導安裝住警器，2天前向里民發放住警器，教導如何安裝與使用，沒想到水族館及周邊工廠才安裝2天，今天立刻派上用場，水族館因住警器發揮功能，員工第一時間聽聞警報逃生，連隔壁工廠也感受到濃煙，住警器一直響不停，大家驚呼還好有裝住警器，得以及早應變降低損失。

高雄1間水族館發生火警，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

高雄1間水族館發生火警，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

高雄1間水族館發生火警，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

高雄1間水族館發生火警，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

高雄1間水族館發生火警，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

高雄1間水族館發生火警，消防局出動22車37人搶救中。（讀者提供）

消防局人員救出陳女送醫。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

消防局人員救出陳女送醫。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

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