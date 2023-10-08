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阿公遭控猥褻2歲孫女下體 一、二審都判無罪原因曝

南投一名阿公，遭媳婦指控對2歲女兒做出強制猥褻，不過因僅有媳婦和兒子有瑕疵的證詞，台中高分院駁回上訴，再度判決阿公無罪。（記者陳建志攝）

南投一名阿公，遭媳婦指控對2歲女兒做出強制猥褻，不過因僅有媳婦和兒子有瑕疵的證詞，台中高分院駁回上訴，再度判決阿公無罪。（記者陳建志攝）

2023/10/08 20:26

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣一名阿公被媳婦指控，涉嫌在住處的廚房內，猥褻2歲孫女的下體，媳婦並對女兒錄了4段錄音檔證明阿公犯行，不過女童阿公堅決否認有猥褻孫女，只有幫孫女擦屁股，因女童在員警詢問時，搖頭表示沒有人摸過她下體，法官認為除女童母親、父親有瑕疵的證詞，並無其他補強證據駁回上訴，二度判決阿公無罪，可上訴。

判決指出，南投縣一名2歲女童的阿公，被媳婦指控去年8月某日，在家中的廚房以手撫摸女兒的下體，媳婦並針對此事錄了四段的影音，媳婦表示，在住處的浴室幫女兒洗澡，告訴女兒尿尿的地方不能給別人摸，女兒卻跟她說阿公有摸過，還做出食指撫摸下體的動作，並說是在廚房還有阿公的房間摸她。

女童的阿公審理時，堅決否認有任何加重強制猥褻的犯行，強調沒有做這種事，完全是捏造，只有幫孫女擦過屁股；辯護人也說，經勘驗女童和母親的對話，僅有錄音沒有錄影，以致於沒有辦法同時觀察、驗證女童陳述時與母親的神情跟動作，認為女童陳述有高度可能性遭母親操控、暗示、指導。

員警調查時詢問女童，「媽媽說不可以讓別人摸妳哪裡？」，女童手指大腿處，員警接著問：「有人摸過妳這裡嗎？」女童卻是搖頭；女童的父親也說，此事是案發後聽到太太陳述才知道，自己並沒有親眼看到被告有對女兒進行猥褻動作，女童母親也證實，公公有時候女童上廁所後會幫忙擦屁股。

二審法官認為，女童當時為年僅2歲的幼兒，其認知、辨識、理解、記憶、陳述能力有限，而除女童母親和父親有疑義、瑕疵的證詞，並無其他證據可補強證明女童阿公對她進行猥褻，因此駁回上訴，維持一審無罪判決，仍可上訴。

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