10歲男童陪哥哥參加慶生會 吃完蛋糕後「美好的人生被破壞了」

10歲童跟哥哥參加友人慶生會，竟慘遭友人侵犯兩次。示意圖。（資料照）

2023/10/04 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕10歲男童阿慶（化名）跟哥哥去朋友家參加慶生會，被哥哥的朋友陳男盯上，帶他去陽台和房間侵犯兩次，阿慶嚇到不敢聲張，回家後才跟媽媽和哥哥哭訴此事，直說「自己美好的人生被破壞了」，檢警介入調查，陳男否認犯行，但檢方根據相關事證認定他侵犯阿慶，偵結後依加重強制性交罪起訴。

檢警指出，去年10月29日下午2點多，阿慶在家無聊，哥哥說要出門去朋友家參加慶生會，阿慶嚷著要跟著一起去玩，哥哥同意後，便帶著阿慶去陳男家，和朋友一起吃蛋糕、聊天；期間，陳男藉口要去洗衣服，請阿慶幫忙，阿慶跟著他去2樓陽台時，陳男脫下褲子，要求阿慶幫他「服務」，阿慶不肯，陳男口氣愈來愈凶，阿慶只好被迫答應。

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陳男後來帶著阿慶重返慶生會場，不久後又說要帶阿慶去房間參觀，於是拉著阿慶進房間，這次陳男沒有要求要阿慶幫他吸，反而主動要求阿慶脫下褲子，自己會幫他服務；阿慶連續慘遭陳男欺辱兩次後，回家後直接去洗澡，洗完澡後，媽媽見到眼眶紅紅的，問他發生什麼事，阿慶才向媽媽和哥哥訴說被欺負的事，還傷心直說：「我大概一輩子不會忘記這件事，因為自己美好的人生被破壞了」。

媽媽又難過又憤怒，帶著阿慶去警局報案，檢警介入調查時，陳男否認犯行，但檢方根據醫院的精神鑑定報告，發現阿慶雖然沒有出現明顯的創傷症候群，但對這段不好經歷仍記憶猶新，在家中常會出現情緒低落、眼中泛淚等情形，檢方根據相關證詞及醫院報告，偵結後依加重強制性交罪起訴陳男。

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