為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

10歲男童陪哥哥參加慶生會 吃完蛋糕後「美好的人生被破壞了」

10歲童跟哥哥參加友人慶生會，竟慘遭友人侵犯兩次。示意圖。（資料照）

10歲童跟哥哥參加友人慶生會，竟慘遭友人侵犯兩次。示意圖。（資料照）

2023/10/04 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕10歲男童阿慶（化名）跟哥哥去朋友家參加慶生會，被哥哥的朋友陳男盯上，帶他去陽台和房間侵犯兩次，阿慶嚇到不敢聲張，回家後才跟媽媽和哥哥哭訴此事，直說「自己美好的人生被破壞了」，檢警介入調查，陳男否認犯行，但檢方根據相關事證認定他侵犯阿慶，偵結後依加重強制性交罪起訴。

檢警指出，去年10月29日下午2點多，阿慶在家無聊，哥哥說要出門去朋友家參加慶生會，阿慶嚷著要跟著一起去玩，哥哥同意後，便帶著阿慶去陳男家，和朋友一起吃蛋糕、聊天；期間，陳男藉口要去洗衣服，請阿慶幫忙，阿慶跟著他去2樓陽台時，陳男脫下褲子，要求阿慶幫他「服務」，阿慶不肯，陳男口氣愈來愈凶，阿慶只好被迫答應。

陳男後來帶著阿慶重返慶生會場，不久後又說要帶阿慶去房間參觀，於是拉著阿慶進房間，這次陳男沒有要求要阿慶幫他吸，反而主動要求阿慶脫下褲子，自己會幫他服務；阿慶連續慘遭陳男欺辱兩次後，回家後直接去洗澡，洗完澡後，媽媽見到眼眶紅紅的，問他發生什麼事，阿慶才向媽媽和哥哥訴說被欺負的事，還傷心直說：「我大概一輩子不會忘記這件事，因為自己美好的人生被破壞了」。

媽媽又難過又憤怒，帶著阿慶去警局報案，檢警介入調查時，陳男否認犯行，但檢方根據醫院的精神鑑定報告，發現阿慶雖然沒有出現明顯的創傷症候群，但對這段不好經歷仍記憶猶新，在家中常會出現情緒低落、眼中泛淚等情形，檢方根據相關證詞及醫院報告，偵結後依加重強制性交罪起訴陳男。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
猥褻3女童還拍成影片上傳付費網站分享 男子拒警盤查開南大學墜樓亡
2023/08/21 13:07

猥褻3女童還拍成影片上傳付費網站分享 男子拒警盤查開南大學墜樓亡
媽媽的男友是狼人 猥褻2國小女兒判刑4年6月
2023/08/01 13:14

媽媽的男友是狼人 猥褻2國小女兒判刑4年6月

為台灣舉杯！台酒國慶特調限量登場
驚！南韓13歲女孩 在托兒所猥褻4歲男童
2020/11/24 11:35

驚！南韓13歲女孩 在托兒所猥褻4歲男童
變態！日本小學狼師猥褻13名女童 遭撤職受審
2020/09/26 12:26

變態！日本小學狼師猥褻13名女童 遭撤職受審
美青少年坦承猥褻50童 被媽媽親手扭送警局
2017/12/04 21:07

美青少年坦承猥褻50童 被媽媽親手扭送警局
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播