驚！女童公園玩耍落單 慘遭惡狼逼入死巷猥褻

陳姓男子對落單女童伸狼爪猥褻。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/10/08 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名陳姓惡狼到桃園某公園尋找獵物，見一名就讀國小的女童落單，竟尾隨其後跟蹤，女童察覺有異，拔腿就跑，卻誤入死巷。陳男看她無處可逃，竟伸手猥褻其下體，女童掙扎兩分鐘才逃離，奔向前來找她的母親求救。一審桃園地院依強制猥褻罪判陳男3年5月刑；二審高等法院日前維持原判。

2020年11月3日晚間9時許，女童在公園跟同伴玩耍，見母親前來找人，她因貪玩不欲返家，旋離開該公園以躲避，沒想到被陳姓惡狼盯上，尾隨其後跟蹤。

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女童行經同伴住家前方，驚見在公園就一直注視她的陳男，竟然現身該處，讓她起了警覺心拔腿就跑，詎料陳男一路尾隨，並把她逼到防火死巷內。

見女童無路可逃，陳男掏出手電筒照她，命令聽話，並步步進逼，最後強行抱住她，不顧其反對狂摸下體。女童驚恐萬分，奮力掙扎2分鐘，終於脫困，朝著巷口衝去，陳男才罷手。

女童一路狂奔衝找媽媽，並向媽媽哭訴遭到猥褻，其母立刻報警處理，警方調閱監視器追查並找到陳男。陳男辯稱和女童一起玩，否認猥褻。

女童當下驚嚇、恐懼、害怕，事發後不久出現創傷壓力反應，半夜常受到驚嚇，會說「媽媽救我」，也曾說閉上眼睛會看到欺負她的陳男，感到很害怕，其母趕緊帶她就醫。

高院調閱監視器畫面與證人證詞，認定陳男確實猥褻女童，痛批他為滿足自己私欲，竟趁女童貪玩獨自在外的機會，強制猥褻得逞，欠缺尊重他人身體的觀念，兩性價值觀亦屬偏頗，具有相當惡性。

高院表示，女童受害後出現半夜驚嚇、求救的創傷後反應，可知身心受創程度非屬輕微，所幸就醫治療尚能有所控制；而陳男否認犯行，且一度畏罪潛逃，經法院通緝才到案，又未能以積極作為求取女童諒解，甚至無故未出席調解，態度非佳。

高院參酌陳男犯罪的動機、目的、手段、與伴侶及未成年子女同住，並衡酌女童量刑意見，認定一審量處有期徒刑3年5月，認事用法並無違誤，刑度亦屬妥適，日前駁回其訴，可上訴。

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