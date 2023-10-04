打臉！惡男性侵失戀女辯兩情相悅 現場錄到她狂喊80多次「不要」

胡男性侵害小雯得逞，宣稱是兩情相悅，但被害人錄音卻顯示，她狂喊80多次「不要」。（示意圖）

2023/10/04 21:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市胡姓男子與女子小雯是朋友，去年（2022年）3月9日，失戀的小雯找胡男諮詢工作，胡男卻色心大發，性侵害小雯得逞，法院審理時，胡男辯稱是兩情相悅，但小雯現場錄音卻顯示，她大喊80多次「我不要」或「不要」、「我真的不要」，法院認為胡男瞎掰的辯詞不能採信，依強制性交罪判刑3年2月。

判決書指出，胡男性侵害小雯（化名）得逞之後，於台中地方法院審理時，他宣稱兩人相處時，當時氣氛很好，他主動親吻小雯，之後兩人移到床上發生性關係，當下小雯都沒有拒絕，兩人把雙方衣服、褲子脫掉，整個過程大概20分鐘，胡男一再強調，小雯真的沒有說不要，當下都是兩相情願。

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不過，小雯被性侵害時，錄下當時的過程，且提供給檢察官與法院當證據，錄音顯示胡男說「妳脫掉外套，我就不碰妳」，小雯卻說「因為我剛失戀，走開啦」，胡男卻說「（我）想要跟妳在一起也不信，現在想要X你也不行，這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」，小雯則表明「不行」、「不要舔」、「噁心」等語，之後有多達80餘次呼喊「我不要」或「不要」、「我真的不要」等語，顯示胡男說謊。

一審認為胡男有意賠償小雯和解，但小雯無意願，考量胡男一度否認犯行，但最終坦承犯行，有可取之處，依強制性交罪判處3年2月，胡男上訴二審，高等法院台中分院看法與一審相同而駁回，可上訴三審。

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