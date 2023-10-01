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色男4度性侵雙腿骨折女網友 更一審重判原因曝

南投縣莊姓男子前年涉嫌對雙腿骨折女子性侵4次，更一審認為犯下對身體障礙之人強制性交罪，每罪重判7年2月。（記者陳建志攝）

南投縣莊姓男子前年涉嫌對雙腿骨折女子性侵4次，更一審認為犯下對身體障礙之人強制性交罪，每罪重判7年2月。（記者陳建志攝）

2023/10/01 19:20

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣莊姓男子，前年透過交友軟體認識一名雙腿骨折女網友，將她載到租屋處後，趁她行動不便，在2天內性侵4次，女網友趁他上班打電話向友人求助才逃離魔掌報案，此案經上訴更一審，撤銷原審認定，改依對身體障礙之女子犯強制性交罪，而非原審認定的強制性交罪，共4罪，每罪量刑從3年4個月提高為7年2月，可上訴。

判決指出，2021年7月4日上午，莊男將透過交友軟體檸檬認識雙腿骨折、家住基隆的女子，將她載到南投縣的租屋處，脫下女子的褲子企圖性侵，女子雖反抗稱「你很煩」、「我不要」，但仍被性侵得逞，當天下午、晚上和隔天上午，莊男又3度利用女子雙腿骨折無力反抗，接連性侵得逞。

被害女子因雙腿骨折無力逃離，只好拿手機暗中傳訊息向友人求救，並乘莊男外出上班時，由友人搭載逃離魔掌前往警局報案，並到醫院驗傷，才讓事情曝光。

南投地院一審，原認定莊男涉犯強制性交罪，共4次犯行，依刑法第221條第1項的強制性交罪，每罪都量刑3年4個月，不過全案經上訴發回台中高分院更一審後，莊男坦承性侵，但否認有利用被害人身體障礙狀況對其強制性交，不過院方調閱醫院資料，發現女子有兩側遠端股骨粉碎性骨折、左側近端股骨骨折、右側髂骨粉碎性骨折，案發當時須輔具行走，容易跌倒，右股骨仍變形、肌肉無力等情形。

更一審認定，莊男明知女子身體有殘疾，仍利用女子的身體狀況性侵，構成刑法第222條第1項第3款的對身體障礙之人強制性交罪，而非一審認定的刑法第221條第1項的強制性交罪。

更一審認定原審認定有所違誤，因此撤銷原判刑，改判4次犯行，每次7年2月徒刑，不過因此案尚未定讞，認為在全案確定後，再由檢方向法院聲請定執行刑較適當，因此更一審未定應執行刑，仍可上訴。

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