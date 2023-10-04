何時從奧地利返台？「Lin bay好油」版主林裕紘：「我不打算公開」

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）自稱因揭發進口雞蛋問題被恐嚇，前陣子還到前立委黃國昌（右）的直播頻道上痛訴，事後卻被檢警查出是自導自演。（資料照，擷取自直播影片）

2023/10/04 18:31

〔記者錢利忠／台北報導〕農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘，因進口蛋爭議槓上農業部後，林對外稱遭網軍恐嚇，事後卻被檢警查出，涉嫌勾結國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案；林裕紘在檢警搜索的前一天，於10月1日搭機飛往奧地利維也納。據了解，林對外透露「會好好面對司法」，不過他沒說明歸期，並指「我不打算公開」。

林男因涉及自導自演恐嚇案，如今被檢警列為恐嚇、偽造文書等罪的共同正犯，自稱受他指使犯案的許哲賓，被檢警搜索及約談到案後，已被桃園地院裁定羈押禁見；據了解，許男之所以被裁押，主因即在於林男及另一名疑犯尚未到案。

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關於林男返國的日期，有數家媒體傳電子郵件詢問林男，部分媒體獲林男回應，林聲稱「我會好好面對司法，我犯的錯我會承擔」，不過，針對外界最關切的歸國日期，林並未正面答覆，僅提及「我不打算公開」。

此恐嚇案由桃園地檢署指揮刑事警察局偵辦，桃檢於聲押許男之後曾對外表示，指自9月23日立案以來，積極追查，發現許男使用臉書假帳號，專程至新北市永和區某咖啡店，使用咖啡店的公眾網路，透過Surfshark軟體，以VPN方式躲避追查。

檢警已從許男租處搜扣關鍵的手機錄音、筆電等證物，並查出許畢業於台大法律系，事發時擔任國民黨中央政策會黨工，負責社群維護工作，且與林裕紘為舊識；許到案後也向檢警供出，是受到林男指使而犯案。

許男涉入自導自演恐嚇案後，國民黨文傳會主委林寬裕昨天（3日）也出面說明，指國民黨部已召開人事審議委員會，解除與許哲賓的勞僱關係，身為許哲賓的僱主，國民黨對本案表示遺憾，並呼籲涉案當事人要坦然面對司法。

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