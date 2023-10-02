驚險影像曝！中秋燃放煙火衝入宮廟炸裂 信眾四散奔逃

彰化市中秋節前夕一場宮廟參香活動，對街突然有大量煙火四處亂射，甚至衝到宮廟內炸裂，正在參香的信眾嚇得四散奔逃。 （民眾提供）

2023/10/02 17:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市金馬路與建國東路口在中秋節前夕有一場宮廟參香活動，不料宮廟對面街道突然有大量煙火四處亂射，部分甚至衝到對街的宮廟內後炸裂，正在參香的信眾嚇得四散奔逃，宮廟人員氣得衝上前理論，對方卻回稱「不是故意的」，警方指出將在釐清後對施放者依法開罰。

9月28日晚間10點多，在一場宮廟參香活動中，發生燃放鞭炮擾人案件，彰化警分局泰和派出所接獲民眾報案，根據民眾舉報的影片，將針對行為人燃放鞭炮未注意安全，依社會秩序維護法第63條第1項第4款函請地方法院裁罰，可處3萬元以下罰鍰。另該燃放鞭炮行為也超過晚上10點，警方將提供蒐證影片函請環保局依照噪音管制法裁罰，依法可處3千元至3萬元罰鍰。

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影片今天曝光，當晚10點多該處有一場宮廟參香活動，廟前聚集許多男女信眾，對街正好有人施放煙火，一開始都是朝天空發射，不料稍後煙火竟四處亂衝，不僅衝向往來的車輛，甚至衝到對街的宮廟廣場後炸裂，聚集在廣場的信眾當場嚇得四處奔逃。宮廟一名人員懷疑對方是故意的，氣得衝到對街理論，對方僅告知「不是故意的」，宮廟轉而向彰化警分局報案。

彰化市中秋節前夕一場宮廟參香活動，對街突然有大量煙火四處亂射，甚至衝到宮廟內炸裂。 （民眾提供）

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