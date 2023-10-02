獨家》疑網路留言起糾紛 基隆宮廟休息室遭黑衣人砸毀

宮廟旁休息室電視機遭人砸毀。（記者吳昇儒攝）

2023/10/02 12:02

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕經常發送愛心物資的基隆無極玉聖宮，廟方人員今日上午6時許到位於深溪路的宮廟，準備開啟廟門時，發現一旁的休息室遭人砸毀玻璃及電視，監視器都拔走，手法非常專業。負責人指出，目前只知在網路上與人稍有糾紛，不知為何休息室會被砸毀。警方目前已調閱周邊監視器，鎖定特定犯案車輛現正積極偵辦中。

廟方人員指出，廟跟休息室雖然相連，但宮廟的部分有鐵門，將鐵門關閉後就較難進入；而周邊的監視器有拍下犯嫌在凌晨1時許，曾探頭查看休息室內有沒有人，隨後就破壞電視機、玻璃及鐵門，除監視器主機外，裡面的財物並無損失，大約於凌晨2時許，犯嫌才揚長而去。

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據悉，警方初步調查，現場3片玻璃窗遭敲毀、鐵門也被破壞，犯嫌闖入之後將電視機砸壞，更將監視器主機拔走，顯然是刻意來尋仇，教訓意味濃厚，目前已調閱周邊監視器，鎖定一輛銀色轎車，目前全力追緝中。

宮廟蔣姓負責人則受到驚嚇，哭泣表示，不知道為什麼會發生這樣的事情，猜測是在網路上留言引發糾紛，對方才會刻意尋仇。

知情人士指出，動手砸毀休息室的犯嫌手法專業，知道先到現場勘查地形，再拔走監視器主機，並未取走任何財物，代表是刻意要給宮廟人員下馬威，因此應該另有隱情，待偵辦人員進一步調查釐清。

大門玻璃也遭砸破。（記者吳昇儒攝）

休息室玻璃全遭砸毀。（記者吳昇儒攝）

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