女房客輕生變凶宅 房東求償2連敗後大逆轉

黃姓女房客輕生變凶宅，高雄高分院更一審大逆轉，改判其母要賠償。（記者鮑建信攝）

2023/10/01 21:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓美容師在租屋處輕生變凶宅，王姓房東向連帶保證人黃母求償200萬元，1、2審判決他敗訴，但高等法院高雄分院更一審審理後卻大逆轉，判決黃母繼承女兒遺產範圍內，要賠償159萬元。

據了解，2020年5月間，房東王男以每月1萬6000元，把北高雄1間房屋租給黃女經營工作室，隔年1月間，她卻在屋內自戕後變成凶宅，嚴重影響房價，由於黃母為連帶保證人兼繼承人，因而被求償200萬元。

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黃母出庭說，她不是連帶保證人，其女輕生不是故意要造成房屋的損失，拒絕賠償。

1、2審調查，黃母未在租賃契約書簽名，案發隔月並以同樣價格順利出租，及黃女曾四度看身心科門診，了結生命前，不可能預見會變成凶宅而減損房價，判決黃母勝訴。

王男仍然不服並上訴，最高法院卻有不同見解，認為黃女為成年人，正常情形具有識別能力，其所患憂鬱性疾病，是否影響其識別能力？選擇輕生是否曾想到影響房價，原審卻未調查釐清，撤銷原判決，發回高雄高分院重審。

更一審合議庭則認為黃女為成年人，應該知道在屋內輕生，會造成房屋價格減損，而黃母也未拋棄繼承，改判她要賠償159萬，仍可上訴。

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