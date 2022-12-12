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    首頁　>　社會

    友借住出租公寓輕生成凶宅 房東求償221萬遭駁回

    橋頭地院審理難以認定自殺者對致生房屋貶值，具有間接故意，駁回求償之訴，可上訴。（記者蔡清華攝）

    橋頭地院審理難以認定自殺者對致生房屋貶值，具有間接故意，駁回求償之訴，可上訴。（記者蔡清華攝）

    2022/12/12 16:48

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市張姓女子去年12月承租一間2樓公寓，今年2月間給陳姓女子借宿幾天，未料，陳女竟在屋內輕生，房東不滿房屋成了「凶宅」，減損不動產價值，對陳女家屬、及租客張女等人，提出連帶求償221萬餘元，橋頭地院審理難以認定自殺者對致生房屋貶值，具有間接故意，駁回求償之訴，可上訴。

    判決指出，王姓房東主張，張姓房客自去年12月3日起承租其2樓公寓1年租約，並由其男友高為連帶保證人，但承租期間並未經過她同意，將房屋交予陳女使用，陳女今年2月3日在屋內死亡，經相驗後確認死亡方式為自殺。

    王女不滿房屋成為「凶宅」，造成其市場接受程度及價格皆受影響，減損之價值至少為220萬元。另雇工拆除事發房間之木造床鋪、裝潢及清運屋內物品，花費1萬2000元，合計221萬2000元。

    房客張女指稱，不清楚陳女有憂鬱症，只是好意借她住幾天，不清楚陳為何輕生，自己也是受害者，陳女家屬也辯稱，陳女單純求死，無任何客觀證據可證明陳女有減損房屋價值之故意。

    橋頭地院審理認為，難以認定自殺者對致生房屋貶值，具有間接故意，陳女之行為不構成侵權行為，繼承人亦不因而繼承其因侵權行為所生損害賠償債務，駁回求償之訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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