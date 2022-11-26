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    桃園3房3衛凶宅開價488萬 房仲拜託：看到什麼忍住出來再說...

    有房仲在臉書社團分享，在桃園有間3房3衛的凶宅，要價僅488萬，他還稱若是「看房途中看到什麼，忍住出來再說」等，相關內容引發網友熱議。（圖擷自臉書）

    有房仲在臉書社團分享，在桃園有間3房3衛的凶宅，要價僅488萬，他還稱若是「看房途中看到什麼，忍住出來再說」等，相關內容引發網友熱議。（圖擷自臉書）

    2022/11/26 09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕近年全國房價飆漲，對許多人來說可謂是一屋難求，不過有房仲在臉書社團分享，在桃園有間3房3衛的凶宅，要價488萬，不過他在分享這項資訊之餘，也表示「晚上看屋不要超過11點 拜託各位大哥大姐了」、若是「看房途中看到什麼，忍住出來再說」等，相關內容引發網友熱議。

    有房仲在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」發文指出，一間位於桃園捷運G9旁的公寓4樓凶宅，格局3房3衛總價488萬，當初事故是「單間燒炭」，且房間「已經處理完」。

    這名房仲發文時也表示「晚上看屋不要超過11點 拜託各位大哥大姐了~ 不要看房途中跟我分享親身經歷或是你看到什麼，忍住出來再說」。這番內容也引起網友議論，網友紛紛表示「看到這篇賣房屋文章我笑了」、「凶宅就是要半夜看屋啊！就像其他房子要在下雨天看看有沒有漏水一樣」、「蛤？這間出過事情哦？」、「就是要約晚上看，然後說有東西，最好連仲介也看到嚇到，這樣可以進一步殺價阿」，也有網友表示「好像不算便宜」、「凶宅又公寓4樓也太貴了吧」。

    雖然網友看法不一，也有人開起玩笑，但細看該文底下，也有不少人留言表示有私訊原PO，想了解房屋情況。

    有房仲在臉書社團分享，在桃園有間3房3衛的凶宅，要價僅488萬，他還稱若是「看房途中看到什麼，忍住出來再說」等，相關內容引發網友熱議。（圖擷自臉書）

    有房仲在臉書社團分享，在桃園有間3房3衛的凶宅，要價僅488萬，他還稱若是「看房途中看到什麼，忍住出來再說」等，相關內容引發網友熱議。（圖擷自臉書）

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