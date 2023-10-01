移工潛廢棄學生宿舍種大麻……竟是蕭敬騰母校

陳男潛入荒廢的學生宿舍種大麻。（圖由警方提供）

2023/10/01 15:00

〔記者許國楨／台中報導〕已停辦的苗栗縣私立亞太創意技術學院，也是藝人蕭敬騰的母校，一名陳姓越南籍移工看準備同鄉對大麻需求日增，竟潛入該校荒廢的學生宿舍，弄出一個大麻農場，甚至已有成品流入毒品圈，台中市警方今年初循線查緝陳男到案，查扣成品、半成品及栽種工具，而陳男當時聲押獲准至今，檢方也在近日偵結起訴。

位在苗栗頭份的亞太創意技術學院，因少子化與經營問題，教育部在2019年間行文停辦，而該校也是知名歌手蕭敬騰的母校，該校停辦後因校產、債務等產權問題，遲遲無法退場，偌大校區成為廢棄空城，甚至經常傳出竊案，沒想到也被30歲陳姓越南籍移工相中，潛入廢棄學生宿舍種植大麻。

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台中市第六分局偵查隊長張漢章今天指出，警方今年初網路巡邏時，發現有人頻頻購買種植大麻的相關工具，研判種植及販賣大麻的涉嫌重大，進一步確認買家真實身分是陳男後布線查緝，查出陳男在家鄉就對種植大麻有濃厚興趣，並利用網路取得種植技術和種子，小規模種植大麻經驗因此獲利頗豐，沒想到來台工作後，還對此念念不忘。

陳男看準越南同鄉人數眾多，如果可以打入台灣市場，可獲得不斐收入，便興起製毒念頭，工作之餘遍尋合適種植場所，終於在一番尋找後，鎖定該處學生宿舍，利用廢棄建物的隱蔽性來規避查緝，將建物內改造成天然溫室，確保大麻能得到足夠陽光。

經與刑事局、移民署等單位共組專案小組偵辦，今年2月間見時機成熟前往查緝時，從衣櫃裡發現正在烘乾的大麻成品，另外從陳男手機裡發現製成大麻花前的大麻植株相片，也被那茂盛的大麻葉給嚇了一跳，當場查獲大麻成品5袋（重772公克）、6顆大麻種子、尚未成熟大麻1株、種植大麻工具等贓證物。

警方訊後將陳男移送苗栗地檢署偵辦，由於已有成品流入市面，檢方聲押陳男獲准至今，並在近日偵結依毒品罪起訴，六分局長賈立民呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金重罪，民眾切勿以身試法。

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警方從陳男手機發現茂盛的大麻葉。（圖由警方提供）

警方從衣櫃裡發現正在烘乾的大麻成品。（圖由警方提供）

警方查扣的證物。（圖由警方提供）

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