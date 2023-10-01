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還在燒！吉貝垃圾場惡夜大火 澎湖消防緊急跨海增援

澎湖縣吉貝垃圾掩埋場失火，連夜持續悶燒。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣吉貝垃圾掩埋場失火，連夜持續悶燒。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/10/01 07:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海離島吉貝村的垃圾掩埋場廢棄物9月30日傳出惡火，由於垃圾堆積沼氣助燃，大火持續不斷，澎湖縣消防局派員跨海馳援，並引海水灌救，但火勢仍持續延燒，消防局派員現場監控，待今日天明後再行開挖滅火。

澎湖縣消防局指出，9月30日下午3時19分接獲民眾報案，指稱白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場有廢棄物燃燒，立即派遣吉貝分隊2車3人前往現場，搶救人員確認係掩埋場內部垃圾悶燒，立即部署水線灌救，火勢曾一度獲得控制，但由於廢棄物底層蓄積沼氣，而挖掘機因動線不佳，無法進場協助挖掘底層垃圾，導致火勢持續悶燒並有復燃跡象。

由於火勢持續悶燒，澎湖縣消防局晚間另派遣第二大隊及白沙分隊共5人，由副大隊長王思源率隊，晚間8時許搭乘船艇，跨海前往吉貝支援。

同時為維持吉貝分隊消防車必要之消防水源，現場搶救用水，深夜10時起改以抽取海水方式進行滅火。但現場火勢仍持續燃燒，消防局持續派員於現場搶救及監控中。

由於吉貝島是澎湖最受歡迎的熱門景點之一，最著名的景點，是完美U型曲線、由貝殼白砂綿延而成的吉貝沙尾沙灘，另外還有壯觀的石滬景觀，被譽為澎湖石滬的故鄉，每年夏季為觀光旺季，現又時值中秋連續假期，島上人數超過千餘人，與澎湖其他離島一樣，垃圾先暫置臨時掩埋場，再轉運至澎湖本島，集中送往台灣焚化爐處理。

澎湖縣吉貝垃圾掩埋場失火，由於沼氣堆積助燃，火勢不斷。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣吉貝垃圾掩埋場失火，由於沼氣堆積助燃，火勢不斷。（澎湖縣政府消防局提供）

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