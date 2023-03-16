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    西嶼垃圾掩埋場深夜惡火 燒出澎湖垃圾處理問題

    西嶼垃圾衛生掩埋場大火，燒出澎湖垃圾處理問題。（記者劉禹慶攝）

    西嶼垃圾衛生掩埋場大火，燒出澎湖垃圾處理問題。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/16 10:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼鄉竹灣村垃圾衛生掩埋場深夜一場惡火，澎湖縣政府消防局調動西嶼、白沙及馬公消防分隊漏夜灌救，火勢雖獲得控制，但餘燼仍未熄，持續進行殘火處理；但一場火燒出澎湖垃圾處理問題，嚴重考驗陳光復新科縣府應變能力。

    澎湖縣政府消防局調查指出，3月15日晚間8時48分受理民眾報案指稱，西嶼鄉竹灣村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警。消防局立即派遣第二大隊、西嶼、白沙及馬公分隊共8車15人前往現場，由副大隊長蔡順孝負責指揮搶救。晚間9時39分許，勤務人員先行撲滅延燒外圍之火勢，並將火勢控制侷限於掩埋場內。

    後續由西嶼鄉公所出動挖土機協助挖掘，在消防人員漏夜全力搶救下，今日凌晨0時31分許，掩埋場內火勢大致控制，由於垃圾場內沼氣密布，現場餘燼仍未熄，目前正出動怪手進場，進行殘火處理中。現場燃燒面積概估約5000平方公尺，垃圾深度約2至3公尺，起火原因刻由消防局調查中。

    根據澎湖縣政府環保局資料顯示，澎湖現在每日垃圾量約60至65噸，主要送往紅羅掩埋場，少量暫置在西嶼掩埋埸。紅羅最大存量可達10000噸，目前5000多噸。下週起每日送高雄焚化爐20公噸，隨高雄每週調度量而定。依實際可焚化進場量而定，若以2萬噸估計，澎湖轉運台灣本島約4500萬元。現在除持續協調外縣市焚化爐進場，另規劃建立在地化自主處理設施，進行垃圾分選及SRF燃料媒合去化。

    雖然火勢被控制住，但因沼氣過多餘燼未熄。（記者劉禹慶攝）

    雖然火勢被控制住，但因沼氣過多餘燼未熄。（記者劉禹慶攝）

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