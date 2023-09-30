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可怕！女獨自返家 竟遭陌生男當街強吻抓奶

陳男朝落單的小怡伸出狼爪。示意圖。（資料照）

陳男朝落單的小怡伸出狼爪。示意圖。（資料照）

2023/09/30 15:28

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名女子小怡（化名）2022年間獨自走在板橋大馬路上，竟遭到不認識的陳姓男子強摟、親吻、抓奶，小怡嚇壞，拔腿就跑，未料陳男還尾隨其後，強行把她抱到路旁繼續揉胸。陳男事後被警察逮捕與小怡和解，卻未履行和解條件。一審新北地院依強制猥褻罪判他1年徒刑；二審高等法院日前予以維持。

2022年8月1日上午9時許，陳男行經新北板橋，見小怡單獨一人行走，竟起了色心，上前強行先以手勾住她的脖子，再攬住肩膀、腰部，使她難以掙脫，並進而不斷親吻，甚至隔衣及將手伸進其上衣內撫摸胸部。

小怡倉皇失措，當場逃離抗拒，並避至隔鄰巷弄，豈料陳男尾隨至該處，接續從背後環抱小怡至路旁，將手伸進上衣內撫摸胸部猥褻，洩慾完畢才離去。

慘遭蹂躪的小怡趕緊報警，警方調閱監視器，循線追緝陳男到案，陳男承認犯行求饒，聲稱會以金錢賠償，小怡心軟，同意和解。沒想到陳男打假球，並未履行和解條件。

新北地院審酌他隨機挑選被害人，危害社會治安情節非輕，又未遵期履行調解條件，依強制猥褻罪判刑1年。

小怡與家人不服，請檢察官提起上訴，主張雖與陳男達成和解，然陳男並未依約償還，顯示他無意賠償小怡損害，且假意和解以換取輕刑，原判決未審及此，量刑太輕。

高等法院指出，陳男已入院強制治療，致一時無法履行調解條件，仍需要時間處理賠償事宜，且一審量刑時也說明已審酌陳男未履行和解條件，屬於法官裁量權，刑度並無不當，故日前評議後駁回檢察官上訴，仍可上訴。

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