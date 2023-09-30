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隨身包......藏2顆子彈趴趴走 傷荷包......貨車司機露餡失血7萬

張姓貨車司機去年7月駕車，被警方查獲隨身包內有2顆具有殺傷力的子彈。基隆地院將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金，與併科1萬元罰金。（記者林嘉東攝）

張姓貨車司機去年7月駕車，被警方查獲隨身包內有2顆具有殺傷力的子彈。基隆地院將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金，與併科1萬元罰金。（記者林嘉東攝）

2023/09/30 13:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓貨車司機去年7月駕車，行經基隆市仁愛區「鐵路街」時，被警方查獲隨身包內有2顆子彈，結果一驗竟具有殺傷力。基隆地院近日審結，將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金，與併科1萬元罰金。

判決指出，22歲張姓男子去年7月某日上午11時許，駕駛轎車行經基隆市仁愛區著名「紅燈區」精一路、龍安街口時，遇基隆市警一分局南榮路派出所警員盤查，在他隨身包內查獲2顆子彈。

張男辯稱，他被警方攔下的車子，平常與陳姓友人輪流開，他日前整理車子時，發現車內鉛筆袋內有3顆子彈，其中有1顆沒有彈頭，他以為3顆都是假彈，就把其餘2顆子彈放在隨身包內，不知道子彈竟具有殺傷力；子彈應是陳男所有。

警方將查扣的2顆子彈，送鑑定查出，2顆子彈為制式子彈，均具有殺傷力。檢方調查後，將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例「未經許可持有子彈罪」嫌起訴。

由於未經許可持有子彈罪的法定刑度為5年以下有期徒刑，併科台幣300萬元以下罰金。法院審理時，張男才坦承2顆子彈是他所有，法院認為，張男漠視法令，非法持有子彈，對人身安全與社會治安造成潛在危險，但考量張男為貨車司機，犯後態度尚可，判張男2個月徒刑，得易科6萬元罰金，與併科1萬元罰金。

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