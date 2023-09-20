花蓮玉里醫院醫師宿舍藏槍被送辦 「仍在看診」原因曝光

衛福部玉里醫院傳出醫師私自購買玩具槍零件進行組裝，被警方查獲送辦。（記者花孟璟攝）

2023/09/20 13:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕衛福部玉里醫院傳出有醫師從國外網路購買玩具槍及零件，自行改造使用，被醫院其他員工爆料「私藏槍械」、「曾在醫院內開槍」，被警方依槍砲罪嫌送辦。不過警方調查發現醫師未在院內開槍，由於槍枝仍在刑事局檢驗「不確定殺傷力有無超標」，因此檢方尚未聲請羈押，醫師仍在醫院看診。院方今天再度強調「絕無包庇」，認為現階段不能直接做有罪推定，院方已於本月7日針對醫師攜帶違禁品進到宿舍，進行行政懲處。

邵姓醫師透過國外網站網購玩具槍在宿舍內改造一案，由台北市警局萬華分局跨區偵辦，會同花蓮縣警局玉里分局循線追查。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩今天說明，北市萬華分局在網路巡邏發現不明人士透過網路購入槍枝零件，經追查嫌犯位置是在玉里醫院，因此警方向花蓮地院申請搜索票，8月29日前往醫院辦公室、宿舍搜查，在醫師宿舍查扣1把改造手槍、鑽孔機、切割器等改槍工具，被警方依違反槍砲罪嫌送辦，查扣的改造槍支已送刑事局鑑定，尚待釐清是否具有殺傷力。

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針對玉里醫院員工向本報爆料稱，醫師「在有住院病患的醫院大樓內開槍」，花檢主任檢察官蔡勝浩今天早上也說明，警方並未在醫院大樓發現發射的子彈或火藥殘骸等，無醫院內開槍等佐證資料，目前仍偵查中，至於零件及改造機具來源還要詳細偵查比對，且由於槍枝尚未確認具備殺傷力，因此謹慎起見未聲請羈押。

由於員工指控醫院事後包庇，衛福部玉里醫院今天上午兩度緊急發出書面聲明，強調爆料員工指「院方未積極處理」、「要知情員工噤聲」等描述並非事實。玉里醫院副院長陳興剛說明，該案件警方還在偵辦階段，現階段院方不能直接有罪推定，因此院方第一時間請醫師在3日內將原寢室整理完畢、更換寢室，也於本月7日已召開考績會，依違反宿舍管理規定攜入違禁品對醫師做出行政懲處；陳興剛也強調，全醫院員工500多人，院方不可能去限制同仁的言論自由，基於無罪推定，院方希望確保當事人受公平審判的權利。

玉里醫院今聲明指出，依據公務員懲戒法第4條規定，除非當事人依刑事訴訟程序被通緝或羈押，或是經刑事確定判決，受褫奪公權和在監所執行等，才能解除職務，所以基於無罪推定原則，和保障當事人的工作權，無法剝奪或暫停當事人的職務，但會密切注意邵姓醫師執行職務的狀態，目前醫院醫療業務如常運作，病人權益不受影響，請社會大眾及家屬安心。

衛福部玉里醫院是全國最大的精神專科教學醫院，負責照顧精神科慢性患者，住民約2230位。據了解，邵姓醫師在玉里醫院服務17年，工作為負責院內病人看診，院方指出，邵姓醫師看診只針對院內慢性患者，並未在對外門診看診。

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