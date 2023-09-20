玉里醫院醫師藏槍 爆院內傳槍響

衛福部玉里醫院傳出有醫師從國外網路購買改造槍零件。（記者花孟璟攝）

2023/09/20 05:30

院方未積極處理 還要求員工噤聲

〔記者花孟璟、社會中心／綜合報導〕衛福部玉里醫院傳出有醫師從國外網路購買改造槍零件，被醫院員工爆料「私藏槍械」、「曾在醫院內開槍」；警方介入調查後，院方不但未積極處理，還要知情員工噤聲，遭批管理能力有問題；院方昨否認「醫師在醫院內開槍」，玉里醫院表示，院方沒有包庇，醫師違規將違禁品攜入宿舍，已受懲處，並靜候司法判決。

玉里醫院否認包庇 稱靜候司法判決

玉里醫院邵姓醫師涉嫌在醫院個人宿舍房間內改造槍枝，警方八月廿九日到邵的辦公室、住處與車輛搜索，查扣一把改造手槍、鑽孔機、切割器等改槍工具，但未發現員工所爆料在院內開槍等情事。

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據悉，邵落網後聲稱，他大約從四個月前開始，透過網路買來一把模型槍與相關工具、材料，再自己上網鑽研相關改槍的知識與技術，而改槍動機只是單純覺得好玩、新奇。

警未發現院內開槍 依槍砲罪嫌送辦

警方已經將邵改造的手槍送往刑事局鑑定，確認其殺傷力是否超標，並依槍砲罪嫌將邵送辦，會再進一步釐清他是否有販售槍枝與其他隱情。

玉里醫院員工指出，醫院對邵姓醫師在宿舍私藏槍械一事只想息事寧人，要求知情員工「不要多講多問」，凸顯出醫院管理不佳。

玉里醫院指出，全案還在偵辦階段，尚未做出司法判決，院方不能做有罪推定，也不能剝奪當事人的工作職務，目前仍負責病患診療，七日已召開考紀會，依違反宿舍管理規定攜入違禁品做出行政懲處，並更換宿舍房間。

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