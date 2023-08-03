為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男深夜公園吃宵夜 被查獲罕見「手指虎」送辦

    謝姓男子深夜海岸公園吃宵夜，被警方查獲罕見「手指虎」法辦。（民眾提供）

    謝姓男子深夜海岸公園吃宵夜，被警方查獲罕見「手指虎」法辦。（民眾提供）

    2023/08/03 07:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名擔任外牆維護工作的謝姓男子，深夜在旗津海岸公園的暗處獨自坐在機車上，不尋常的行為，引起巡邏員警懷疑而趨前盤查，在謝男主動開啟機車置物箱後，員警發現1支罕見的攻擊性武器「手指虎」，隨即帶所偵辦，謝男稱是買來防身，放置2年不曾使用，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案送辦。

    鼓山分局今指出，旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲於前日凌晨3點左右，巡經旗津區旗津三路海岸公園時，發現謝姓男子獨自坐在機車逗留，員警感到奇怪，上前關心並經其同意，附帶查搜。

    謝男（21歲）面對員警盤問時，表示正在吃消夜，當員警盤查過程中，男子主動打開置物箱讓員警查看，過程中，員警發現罕見的管制物品「手指虎」，謝男對於手指虎來源一開始聲稱是父親贈送，並表示已放置2年未使用。

    經員警詳細詢問，謝男才坦承是兩年前自購作為防身用途，但「手指虎」易造成人員嚴重損傷，屬於違禁物品，全案詢後移送高雄地檢署偵辦。

    分局長陳奕良表示，「手指虎」不管是兩指或四指環，都足以造成重大損傷。持有者只要手指能夠套入，全手握緊，抵住掌心施力，揮拳時將致人於嚴重傷害，雖然近年來已較罕見，但仍是公告查禁物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，販賣者將處3年以下徒刑、持有者則是1年以下徒刑。

    謝姓男子深夜海岸公園吃宵夜，被警方查獲罕見「手指虎」法辦。（民眾提供）

    謝姓男子深夜海岸公園吃宵夜，被警方查獲罕見「手指虎」法辦。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    旅客氣死！南韓學生校外旅行帶違禁物 142架航班、近3萬人延誤
    2023/05/26 10:39

    旅客氣死！南韓學生校外旅行帶違禁物 142架航班、近3萬人延誤
    才帶手指虎開庭被逮 男步出地檢又被查獲2槍6彈
    2023/05/15 13:21

    才帶手指虎開庭被逮 男步出地檢又被查獲2槍6彈

    桃園地景藝術節多好玩？亮點搶先看
    台北監獄7名收容人利用郵寄包裹 夾藏8支手機遭檢舉
    2023/02/13 17:56

    台北監獄7名收容人利用郵寄包裹 夾藏8支手機遭檢舉
    手指虎K頭 殺人未遂起訴
    2022/06/10 15:54

    手指虎K頭 殺人未遂起訴

    元大日本龍頭企業基金8/1再次募集
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播