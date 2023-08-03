男深夜公園吃宵夜 被查獲罕見「手指虎」送辦

謝姓男子深夜海岸公園吃宵夜，被警方查獲罕見「手指虎」法辦。（民眾提供）

2023/08/03 07:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名擔任外牆維護工作的謝姓男子，深夜在旗津海岸公園的暗處獨自坐在機車上，不尋常的行為，引起巡邏員警懷疑而趨前盤查，在謝男主動開啟機車置物箱後，員警發現1支罕見的攻擊性武器「手指虎」，隨即帶所偵辦，謝男稱是買來防身，放置2年不曾使用，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案送辦。

鼓山分局今指出，旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲於前日凌晨3點左右，巡經旗津區旗津三路海岸公園時，發現謝姓男子獨自坐在機車逗留，員警感到奇怪，上前關心並經其同意，附帶查搜。

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謝男（21歲）面對員警盤問時，表示正在吃消夜，當員警盤查過程中，男子主動打開置物箱讓員警查看，過程中，員警發現罕見的管制物品「手指虎」，謝男對於手指虎來源一開始聲稱是父親贈送，並表示已放置2年未使用。

經員警詳細詢問，謝男才坦承是兩年前自購作為防身用途，但「手指虎」易造成人員嚴重損傷，屬於違禁物品，全案詢後移送高雄地檢署偵辦。

分局長陳奕良表示，「手指虎」不管是兩指或四指環，都足以造成重大損傷。持有者只要手指能夠套入，全手握緊，抵住掌心施力，揮拳時將致人於嚴重傷害，雖然近年來已較罕見，但仍是公告查禁物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，販賣者將處3年以下徒刑、持有者則是1年以下徒刑。

謝姓男子深夜海岸公園吃宵夜，被警方查獲罕見「手指虎」法辦。（民眾提供）

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