超前部署！選前查緝賭博彰警逮106人 不法金流逾8000萬

選前查緝賭博， 彰化警方逮106人、不法金流逾8000萬元。（民眾提供）

2023/09/29 12:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為防制選舉賭盤影響總統、立委大選，彰化縣警局連日強力掃蕩可能的選舉賭盤簽注管道，9月20日到26日共查獲45件106人，查扣約65萬元，清查網路賭博下注總規模超過8000萬元。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進表示，這波掃盪是依照內政部警政署規劃執行「全國同步查緝賭博專案行動」，查獲實體賭場4件52人、六合彩賭博18件22人，以及網路賭博23件32人，共計45件106人，以防制選舉賭盤影響選舉公平。

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彰化縣警察局局長張國雄表示，今年6月修正公布的總統副總統選舉罷免法第88-1條及公職人員選舉罷免法第103-1條，已明文將經營選舉賭盤納入刑罰之中，最高可處5年以下徒刑，得併科50萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

張國雄指出，法務部也把檢舉選舉賭盤納入核給檢舉獎金範圍，只要認定有經營選舉賭盤者，依查獲選舉賭盤規模大小，核給檢舉獎金最高金額500萬元。

縣警局表示，民眾如有發現任何不法手段介入選舉，可撥打該局刑大隊檢舉專線04-7619783，或是直接撥打110檢舉，一起打造公平的選舉環境。

選前查緝賭博， 彰化警方逮106人、不法金流逾8000萬元。（民眾提供）

選前查緝賭博， 彰化警方逮106人、不法金流逾8000萬元。（民眾提供）

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