「今天想從後面進去！」 男房仲出軌女同事 露骨對話全曝光

李姓人夫外遇謝姓女同事，兩人的LINE對話內容曝光，台南地院判謝女須賠元配20萬元慰撫金。外遇示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2024/05/09 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕女子玲玲與從事房地產仲介業的李姓男子結婚後，發現丈夫常藉故晚間外出、久久不歸，她懷疑丈夫與公司謝姓女同事關係不單純，一再追問下，丈夫才坦承婚後劈腿謝女；李男並出示與謝女的LINE許多親暱性愛露骨對話，元配氣得告謝女。台南地院認謝女確侵害元配的配偶權、判賠20萬元，還可上訴。

提告求償百萬元的玲玲（化名）表示，2023年10月她與李男登記結婚，平日覺得丈夫行徑可疑、一再追問，老公才坦承婚後持續與謝女交往、發生多次性行為，李男並出示與謝女兩人的LINE對話紀錄，請求她原諒。

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受傷害的元配從LINE對話看到李、謝兩人的親密關係，李問謝女「今天有想要做愛嗎？」，謝女回「會啊！」李並說，「今天想從後面進去。」

謝女對李男說，「你都莫名奇妙登記了，還要我怎麼做？你看不出我今天想跟你打炮喔、好久沒炮炮了。做愛明天，我剛好MC（指月經）來，你回來是安全期……回來要射哪裡，給寶貝選。但要先讓我親久一點，很喜歡親你，無時無刻想著兩人度蜜月享受美景甚至做愛的畫面。」

謝女辯稱已與李男交往多年，據她了解，玲玲只是李男的前女友，也間接知悉李男會同時與複數對象交往。她並不知情李男已婚，同時質疑元配所提證據的證據能力。

法官查指，原告玲玲所提的LINE對話證據是李男主動提供的，原告並無不法取證情事，這LINE對話具有證據能力；且從李男與謝女兩人對話內容，可以看出謝女明明知悉李男已與原告登記結婚，謝仍與李有超越普通朋友的不正常親密交往，破壞原告與李男的婚姻圓滿及原告的配偶權，且侵害情節重大，審酌原、被告雙方社會、經濟等條件，判謝女應賠償原告20萬元。

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