防堵境外資金介選 調查局查獲地下通匯18案、93億餘元

調查局於同步偵辦期間，共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市等調查處、基隆市、新竹市、嘉義市等調查站、北部及南部地區機動工作站等處站，總計查緝18案、搜索15處、約談33人，查獲不法地下通匯金額93億5359萬餘元，並查扣不法所得2060萬元。（調查局提供）

2023/09/28 14:25

〔記者錢利忠／台北報導〕為防制境外不法資金介入選舉，調查局配合高等檢察署「112年度查緝不法金流專案」，第二波共搜索18案、查獲不法地下通匯金額93億5359萬餘元，並查扣不法所得2060萬元。調查局表示，將持續掃蕩地下通匯業者，及時斬斷犯罪集團不法金流，避免干擾金融交易秩序。

調查局今指出，為防堵境外不法資金透過跨國的地下金融交易市場，或以合法商業行為及第三方支付公司為掩護，作為各式犯罪集團異地移轉資金或洗錢管道，於今年9月20日至9月26日，執行第二波搜索專案。

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調查局於同步偵辦期間，共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市等調查處、基隆市、新竹市、嘉義市等調查站、北部及南部地區機動工作站等處站，總計查緝18案、搜索15處、約談33人，查獲不法地下通匯金額93億5359萬餘元，並查扣不法所得2060萬元。

調查局表示，本次偵辦過程發現，不法跨境資金移轉，多出現在台灣與中國或菲律賓、越南等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式除以傳統匯兌方式將收支帳目相互沖銷外，另有透過開發APP應用程式，提供匯兌服務，並向第三方支付業者申請會員，由其提供代收金流服務進行異地資金轉移，並掩飾非法犯罪行為。

調查局自7月迄今，持續配合高檢署「選前查緝不法金流專案」，累計查獲近115億元；調查局強調，將針對高犯罪風險業者，積極調查交易金流有無異常或涉犯不法跨境資金移轉等情事，全力維護社會安定、保障國人財產安全，並防堵有心人士利用不法金流介入及影響選舉。

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