對同居人3女兒伸狼爪 狼叔叔逞色慾重判9年賠100萬

洪姓男子對同居人的3名女兒屢伸狼爪，依妨害性自主罪判刑9年，並賠償3女100萬元。（示意圖，資料照）

2023/09/28 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣洪姓男子日前開車幫同居人接送女兒回家，卻趁無人之際，在車上或住處，對同居人的8歲、11歲及15歲的女兒摸胸、摸屁股等處，趁機猥褻得逞，事後還恐嚇女童「如果敢說出去，就要將你們母女殺掉」，3人父母報警提告。彰化地院審理，將洪男依妨害性自主罪判刑9年，並賠償3女100萬元。

判決書指出，洪男（39歲）於2021年1月某日下午，開車到彰化某小學接送8歲女童回家，卻在返回路程中，強行將手伸進女童衣褲內，觸摸胸部、下體及屁股等，強制猥褻得逞，洪男更恐嚇女童「如果敢說出去，就要將你們母女殺掉」，讓女童心生畏懼。

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翌日晚間7點半，洪男駕車去載同居人15歲女兒回家，卻在返回路程中，趁機將手放在少女大腿內側，並強行伸手觸摸胸部等處，強制猥褻得逞，不久洪男返家後，又在廚房對11歲女童強吻，並強摸大腿。3女事後對洪男伸狼爪感到噁心，連看到跟洪男神似的人影或同款車輛都會感到恐懼，3女父母發覺有異，經追問才得知一切，氣得對洪男提告。

據了解，洪男曾因妨害性自主、妨害自由、違反家庭暴力防治法等案件，被判刑9年6月，入監執行後，於2018年假釋，2020年6月假釋期滿，未料半年後洪男竟對同居人3名女兒伸狼爪。

法官審理認為，3名被害人均稱洪男為叔叔，洪男竟為滿足個人性慾，對其猥褻及恐嚇行為，戕害身心健康與人格發展甚鉅，也可能損及日後被害人之人際信任，審酌洪男犯後未能跟被害人和解，因此依強制猥褻罪及成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪等判刑9年，另外應賠償8歲女童40萬元，另二名少女各30萬元。可上訴。

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