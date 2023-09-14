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掏百元鈔攔國中少女「賞鳥」 逾期居留移工被判3年半

越籍男移工攔下放學的國中女生，露鳥猥褻。（情境照）

越籍男移工攔下放學的國中女生，露鳥猥褻。（情境照）

2023/09/14 10:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕已逾期居留4年的越籍男移工，今年3月騎機車攔下身穿國中校服獨自騎自行車放學的女學生，掏出100元現鈔，在少女面前當街脫褲「露鳥」，還抓少女之手欲摸其「鳥」，移工到案後收押但他否認涉案，根據監視器、證人指認，橋頭地院仍依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判徒刑3年半，可上訴。

判決指出，逾期居留的越籍移工TRAN VU LINH，今年3月10日16時40分許，騎乘機車行經偏僻路口，見身穿國中校服13歲的A女，騎自行車經過，他一路尾隨A女，至一處電線桿前，將A女攔下，先取出100元紙鈔欲交給A女，在A女已表示拒絕後，TRAN VU LINH逕自將其身穿之褲子脫下，對A女裸露其生殖器，並強抓A女之手欲撫摸其生殖器，A女驚慌逃離現場報警處理，將紙鈔交警扣案。

檢警調閱監視器，查出TRAN VU LINH涉案將他逮捕，但他到案否認涉案，辯稱機車不是他的，犯案者另有其人，但被害A女指證，案發時對方對講中文及越南語，並指認就是TRAN VU LINH本人，勘驗監視畫面，騎士之身型與衣著特徵更均與被告本人相符。

TRAN VU LINH案前從事種植野蓮之工作，每日收入約1200元至1400元，已離婚並有1名未成年子女，羈押前與女友同住，橋頭地院認為，其所為隨機對未滿14歲女子為強制猥褻之犯行，對我國社會秩序危害甚鉅，判刑3年6月，並依刑法第95條之規定，諭知被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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