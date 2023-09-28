竹市貧困五寶媽欠稅遭執行 執行署伸援手

新竹分署攜帶物資前往羅女家中探視。（新竹分署提供）

2023/09/28 10:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕執行署不是只會查扣人家的財產！行政執行署新竹分署發現新竹市羅姓女子欠稅，依法扣押其銀行存款，後來才知她一個人要照顧5個未成年孩子，最小不滿周歲，趕緊為她專案處理並集資攜帶物資到府慰問，平日鐵腕的分署也展現出柔情的一面。

新竹分署表示，他們的職責是辦理公法上金錢給付義務的行政執行事件，面對惡意脫產避稅義務人，絕不手軟祭出查封名下財產、扣押、限制出境甚至管收鐵腕手段，以維公平正義，但面對弱勢義務人，也有柔情的一面。

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羅女因未繳納交通違規罰鍰及未投保強制機車責任險因案併同舉發，合計共滯欠6萬2千元，經交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站年初起陸續移送案件至分署執行。

分署就羅女於金融機構存款發文扣押，共扣得羅女2家金融機構存款共計8千多元，羅女發現存款帳戶遭凍結，很著急地馬上與分署承辦人聯繫，告知所扣得郵局存款為社會補助款項，是生活支出所必需。

羅女說自己因要獨力扶養5個未成年小孩，最小的未滿1歲，無法找正常上下班的工作，只能打零工，每月薪水1萬多，銀行扣得款項雖然不多，卻是母子6人必要生活費用，請求分署撤銷對其銀行帳戶的凍結。

承辦人聽完羅女陳述後，認為實有再調查必要，遂請其擇期攜帶郵局存摺等相關證明文件至分署洽辦。羅女沒隔幾天，就揹著其未滿1歲，並牽著其2歲多的孩子們至分署陳報財產及生活狀況。

承辦人與她協談中，發現羅女對本案欠款實心有餘而力不足，協商後同意由分署收取扣得的部分款項，之後每月分繳至全數清償為止。

過程中，承辦人得知羅女因故無從至親人那裡取得辦理低收入戶需要的相關財產證明等資料，無法申請低收入戶補助。撫養的5個小孩，除年紀尚小需要照顧，有的也有身心疑慮需要羅女多費心。承辦人聽完羅女之陳述，實在很想為如此弱勢又有心的當事人盡些心力。

徵得羅女同意後，承辦人除將此案通報新竹市政府社會安全網，期新竹市政府社會處能介入關懷，獲得更多實質協助，亦將本案情況告知同事。

分署同仁得知此情後，自發性集結款項購買了嬰兒尿布、奶粉、玩偶及小孩衣物等，另外新竹分署分署長丁俊成在了解羅女狀況後，特別由首長特別費中撥用3000元購買所需物資，由承辦股一起送至羅女家。

承辦股同仁光提著尿布爬那陡斜的樓梯就已滿身汗，何況羅女每日揹著幼兒上上下下，新竹分署大家熱血齊心幫忙，無不希望能稍微緩減羅女負擔。

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