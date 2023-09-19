賣地買房規避贈與欠稅 男遭管收3個月吐出2800萬

陳男欠稅並刻意隱匿財產，法務部行政執行署高雄分署除追討欠稅款外，另向法院聲請管收3個月獲准。（行政執行署高雄分署提供）

2023/09/19 20:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕陳男欠下鉅額賭債，將母親名下價值上億土地賣出，所得匯入自己的帳戶，因未依法申報，欠稅加罰鍰共7256萬多元，陳男擔心名下財產遭強制執行，將剩餘資金拿去買房，房子登記給妻子後馬上離婚，結果自己不僅被管收3個月，行政執行署已追回2800萬元，剩下4400多萬元欠款持續追討。

法務部行政執行署高雄分署表示，依據遺產與贈與稅法規定，贈與人於超過免稅額的贈與行為發生後30日內，應自行向國稅局申報，若未申報贈與稅，除補徵稅款外，還要課徵罰鍰。

請繼續往下閱讀...

陳男售出母親名下土地，價金卻匯入自己帳戶，依法屬於「贈與」，但陳男未申報，被國稅局追查到，贈與稅需補稅4300多萬元，另再依欠稅比例處以近3000萬元罰鍰，總計欠稅、罰鍰共7256萬餘元。

國稅局將全案移送行政執行署高雄分署執行，陳男擔心名下財產遭強制執行，竟以剩餘資金購置1棟千萬透天厝，房子登記妻子名下後，隨即辦理離婚，規避房子被執行的風險。

但「魔高一尺、道高一丈」，執行人員在清查陳男名下財產時，發現他有5張保險契約，依去年最高法院民事大法庭作出的見解，執行扣押陳男的押保單價值準備金，光保單就執行660萬元入帳國庫，連同其他存款加上家人幫忙，已先執行2800萬元，剩餘4400多萬元持續追討中。

另陳男將房子登記在妻子名下後離婚，執行人員認為他刻意隱匿財產，已符合管收要件，除追討欠稅款外，另向法院聲請管收3個月獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法