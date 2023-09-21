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公司欠稅1876萬 女老闆管收7天吐錢

法院裁定准予管收後，執行人員準備解送林女（左2）前往管收所。（記者王定傳翻攝）

法院裁定准予管收後，執行人員準備解送林女（左2）前往管收所。（記者王定傳翻攝）

2023/09/21 12:45

〔記者王定傳／新北報導〕一家經營公車路線的管理公司欠稅1876萬餘元，行政執行署新北分署追查後發現，該公司曾收受客運公司撥付的高額營運結算金，竟未用以繳納稅款，且銀行存款頻繁匯入該公司實際負責人林女個人帳戶，及林女另外經營的公司帳戶，新北分署向法院聲請管收林女獲准後，林女管收7天後，委由代理人至新北分署以現金一次繳清全部欠稅，因而獲釋。

新北分署指出，該公司因滯納96年度至98年度營業稅暨其罰鍰，欠繳金額合計1876萬餘元，經財政部北區國稅局於102年4月間陸續移送新北分署執行。

新北分署調查後發現，該公司與客運公司於2007年6月間簽訂路線經營合約書，該契約約定客運公司應將營運結算金撥入該公司指定帳戶中，經查自2007年11月至2008年8月間，該公司自客運公司取得營運結算金合計達5189萬餘元，但卻未將該營運所得用以繳納稅款。

新北分署指出，該公司銀行存款交易明細資料亦顯示，其銀行帳戶一有款項存入時，旋即被轉至林女個人帳戶，及林女另外經營的公司帳戶內，金額合計達789萬及1億6840萬餘元。

新北分署多次通知林女到場說明相關資金流向並提出清償方案，惟林女否認其為實際負責人，且無法對公司資金流向提出相關資料加以說明。

行政執行官於今年9月14日詢問後，認林女符合管收要件，當場予以留置，並向新北地院聲請管收，法官審理後，認定林女為實際負責人，且符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，裁定准予管收。

林女被執行管收7日後，昨日上午委由代理人至新北分署以現金一次繳清全部欠稅1876萬餘元，新北分署並於當日釋放林女。

林女委由代理人至新北分署以現金一次繳清欠稅1876萬餘元。（記者王定傳翻攝）

林女委由代理人至新北分署以現金一次繳清欠稅1876萬餘元。（記者王定傳翻攝）

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