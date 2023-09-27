看Netflix也能賺錢？逾2百人被騙破財2千萬 騙徒下場曝

詐團誆稱看Netflix影片就能賺錢，引誘被害人加入群組假投資真詐財。（警方提供）

2023/09/27 23:42

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子為首的詐騙集團，以看Netflix影片就能賺錢為餌，引誘被害人加入群組假投資真詐財，有超過200人被詐，金額更高達2千多萬元，台中市刑大今年初循線查緝林等6嫌時，有成員逃避查緝還學蜘蛛人攀掛窗外，仍被警方識破狼狽爬回屋內，6人25日都被台中地院依洗錢防制法等罪，判處2年至3年不等刑期。被害人另提民事求償，法院判決應負連帶損害賠償責任，犯嫌不只面臨刑期，還要吐出詐騙款項還被害人。

台中市刑大偵四隊長林宏霖今天指出，先前執行網路巡邏，發現有人在網路投放廣告，「一邊看片一邊賺錢」、「看片發呆邊看邊賺」、「1分鐘入帳30元」、「當天最高入帳5400元」、「一個月入帳6位數」等字眼，追查發現係詐團據此吸引不知情民眾詢問，實則騙取民眾金錢、個資或金融帳戶的詐術。

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經查，以29歲歲林姓男子為首的假投資詐騙集團，先製作上述投資賺錢廣告，並張貼在Facebook、IG等社群網站上，吸引不特定第三人依據廣告內容提供資訊，加入通訊軟體LINE，再由成員假冒投資公司客服人員，以詐騙話術誘使被害人加入投資群組。

一旦被害人投資後，會以小額出金方式取得信任，隨後再讓被害人投入更大量現金，最後被害人血本無歸才驚覺遇詐，警方蒐證完成後，今年初循線查獲林嫌等6人的投資詐騙機房，其中有成員為躲避查緝，竟學「蜘蛛人」爬出4樓出租套房窗外，但還是難逃法網。

初步清查被害人有200多人，遭騙金額2千多萬元，此案經台中法院一審判決2年至3年不等刑期，被害人也提出民事求償，法院判決應負連帶損害賠償責任，使得犯嫌不只面臨刑期，更要將詐騙款項返還被害人。

台中市刑大呼籲民眾，只要在網路接觸到「保證獲利」、「穩賺不賠」等廣告，很大的機率都是詐騙，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，避免受騙。

看Netflix影片就能賺錢，是詐團行騙話術。（警方提供）

警方查緝詐騙機房。（警方提供）

查緝過程中有成員學蜘蛛人攀掛窗外。（警方提供）

警方將林嫌等人移送法辦。（警方提供）

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