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首頁　>　社會

通緝犯遇警盤查被逮 請友人來牽車意外害她酒駕

謝女酒駕騎乘共享機車。（記者王冠仁翻攝）

謝女酒駕騎乘共享機車。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/27 12:39

〔記者王冠仁／台北報導〕蘇姓男子因涉犯刑案沒去開庭成為通緝犯，他某次開車外出遇上警方路檢，被逮回派出所；他聯繫43歲謝姓女友人來幫忙牽車，謝騎乘共享機車前來，卻因騎上人行道上被警方盤查，員警聞到她有濃厚酒味，酒測後她酒測值達0.54毫克，也當場被逮。蘇男與謝女最後在分局「不期而遇」，謝女不斷大呼倒楣，還說以後再也不幫朋友牽車了。

警方調查，蘇姓男子因涉犯偽造有價證券罪，但他疑似沒住在戶籍地，沒收到開庭通知書，沒如期開庭被台北地檢署發布通緝。蘇不知自己被通緝，深夜10時許開車外出，行經台北市和平西路、南海路口時遇上警方路檢，員警發現他是通緝犯，當場將他逮捕。

蘇男落網時，將車輛停在該路口路旁，還打電話給友人謝姓女子，請謝女來幫忙將車開走；謝女得知蘇男「遇難」，一口答應會來幫忙。

不過，謝女隔天清晨近5時騎乘共享機車抵達該處路口時，卻違規騎上人行道，被巡邏員警發現；員警上前盤查時聞到她身上有濃厚酒味，當場對她酒測，其酒測值達0.54毫克，當場逮捕。

據了解，蘇男因為比較早落網，被警方帶至分局拘留所過夜，隔天要跟謝女一同送往北檢時，兩人在分局「不期而遇」。謝女聲稱自己只是在家喝了兩碗苦茶油雞湯，還說早知道就不來幫忙牽車，直呼倒楣。

警方最後將謝女依公共危險罪嫌送辦，同時也將蘇解送歸案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

謝女酒駕騎乘共享機車。（記者王冠仁翻攝）

謝女酒駕騎乘共享機車。（記者王冠仁翻攝）

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