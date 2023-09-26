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收斂了？台16線砂石車滲漏爆民怨 警方聯合取締查無違規

南投水里鄉台16線砂石車頻仍，以致頻傳砂石滲漏違規，轄區集集警方展開聯合取締，要遏止違規亂象。（集集警分局提供）

南投水里鄉台16線砂石車頻仍，以致頻傳砂石滲漏違規，轄區集集警方展開聯合取締，要遏止違規亂象。（集集警分局提供）

2023/09/26 18:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉濁水溪砂石便道，今年暑假遭颱風大水沖毀後，導致近期砂石車改駛省道台16線，惟大量砂石車在水里市區行駛，造成砂石滲漏引爆民怨，違規影片還在臉書瘋傳掀起熱議，轄區集集警分局近日也展開聯合取締，但疑因事件仍受矚目，砂石車均收斂行為，稽查並未查獲違規，不過卻有攔到民眾酒駕，警方日後仍會持續取締，以遏止違規亂象。

近日水里鄉的臉書社團，就有民眾上傳砂石車沿著省道滲漏的「9連甩」違規影片，地方對於砂石車的誇張行為相當反彈，要求警方與相關單位務必加強取締，減少類似事件發生。

集集警方表示，在砂石車連續滲漏事件後，就以車追人對違規駕駛開罰，近日也和南投縣環保局，以及監理單位執行「環、警、監」聯合稽查，針對往來車輛及砂石車實施路檢，透過活動地磅檢視砂石車有無超載。

經過稽查後，可能是之前砂石滲漏事件讓業者更加警惕，因此取締並未查獲砂石車超載等違規，不過卻發現有一般汽車駕駛酒駕，酒測值達0.29，依公共危險罪送辦，並有重機噪音超標，環保局當場依噪音管制法開罰，後續針對砂石車仍會持續取締，呼籲業者切勿心存僥倖，以維當地民眾權益。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投水里鄉台16線砂石車頻仍，日前就有砂石車連續滲漏「9連甩」，被民眾錄影上傳臉書引發熱議。（民眾提供）

南投水里鄉台16線砂石車頻仍，日前就有砂石車連續滲漏「9連甩」，被民眾錄影上傳臉書引發熱議。（民眾提供）

南投水里鄉台16線砂石車頻仍，以致頻傳砂石滲漏違規，轄區集集警方展開聯合取締，要遏止違規亂象。（集集警分局提供）

南投水里鄉台16線砂石車頻仍，以致頻傳砂石滲漏違規，轄區集集警方展開聯合取締，要遏止違規亂象。（集集警分局提供）

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