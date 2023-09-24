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桃園酒駕男連撞5機車 81歲翁彈飛慘死驚悚畫面曝

桃園市姜男酒後開車失控撞路旁5輛機車，張姓老翁被撞不治。（桃市警局交通大隊提供）

桃園市姜男酒後開車失控撞路旁5輛機車，張姓老翁被撞不治。（桃市警局交通大隊提供）

2023/09/24 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市姜姓男子18日酒後駕駛黑色Toyota Camry轎車，疑似失控迎面撞擊路旁5輛機車，再撞飛走在機車旁的81歲張姓老翁，張翁彈飛倒地，經送醫不治，姜男經警方酒測值高達0.44毫升，姜男被依過失致死、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮分隊小隊長范植財今日表示，車禍發生在18日清晨6點許，32歲姜姓男子駕駛自小客車行經延平路1段與德育路口處時，因不明原因偏移行駛路線，擦撞路邊停放5輛機車，並波及到一旁行走的張姓老翁，造成張翁顱內出血、肋骨骨折及身上多處擦、挫傷，雖經119緊急送醫搶救仍傷重不治。

過姜男酒測值每公升0.44毫克，依公共危險及過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，依今年6月底實施新修正道路交通管理處罰條例規定，酒後駕車車輛一律當場扣牌2年，車主無法再像以往自行至監理站執行吊扣牌照，車輛當場被移置保管，肇事駕駛人應負刑責，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，不得再考領。

警方呼籲民眾，應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，並善用計程車代駕服務或搭乘大眾運輸工具，勿抱持僥倖心態駕車上路害人害己。

姜男酒後開車失控撞路旁5輛機車，被撞機車零件散落一地。（桃市警局交通大隊提供）

姜男酒後開車失控撞路旁5輛機車，被撞機車零件散落一地。（桃市警局交通大隊提供）

桃園市姜男酒後開車失控肇事。（桃市警局交通大隊提供）

桃園市姜男酒後開車失控肇事。（桃市警局交通大隊提供）

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