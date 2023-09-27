「台版柬埔寨」詐團案釀3死 家屬共獲540萬元刑事補償金

「台版柬埔寨」詐騙集團案，首腦綽號「藍道」的杜承哲（圖中），與共犯薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人總計犯下2811個罪。（資料照）

2023/09/27 09:13

〔記者溫于德／台北報導〕去年爆發「台版柬埔寨」詐騙集團案，3名死者家屬根據「犯罪被害人權益保障法」申請被害遺屬補償金，經士林地檢署審議後，決定補償3名死者家屬各180萬元、總計540萬元；未來這補償金將由士檢透過民事訴訟向本案被告進行索討。

今年7月1日「犯罪被害人權益保障法」修正上路，補償金採從優、從速、從簡發放；金額部分，死亡補償金定額180萬元、重傷補償金為80萬元至160萬元、性侵害補償金為10萬元至40萬元、境外補償金20萬元，法院判賠時不得扣除已領取的補償金。

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這起「台版柬埔寨」詐團案，檢方統計不法所得高達3億9667萬餘元，士林地檢署去年底首波起訴高層「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人，士院審結定今年11月22日宣判。

後來集團首腦綽號「藍道」的杜承哲與共犯薛隆廷、洪俊杰、王昱傑相繼到案，檢方今年6月底起訴，認定杜男犯下高達705罪，加上另3人各犯702罪，總計犯下2811個罪，創下我國單一詐團起訴案，被告犯罪數最多的一案。

也由於杜男等4人涉及罪名包括「私行拘禁致死罪」，屬於法定國民法官案件，因此由士林地院國民法官專庭負責審理，但士院考量本案聲請調查的證據有千項以上，耗時甚久，對有正常工作的國民法官來說，影響重大，昨決定「不行國民法官制」。

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