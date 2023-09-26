碧潭風景區爆衝突！ 天鵝船業者不滿被遊客拍照起口角打人

管姓業者認為林男侵犯私人領域拍攝天鵝船，上前制止爆發口角。（林先生提供）

2023/09/26 14:21

〔記者陸運鋒／新北報導〕林姓男子到新北市碧潭風景區遊玩，看見天鵝船好奇想拍照，卻引發管姓業者不滿，認為侵犯私人領域，雙方因此爆發口角，而一旁有外籍人士錄影蒐證，也遭到管男揮拳，林男制止時也被攻擊，警方獲報到場將雙方送醫，事後林、管則互告傷害、強制及公然污辱。

林男今天向本報表示，昨天帶著妻子從新竹北上遊玩，晚上去碧潭風景區走走，因為看見天鵝船好奇，於是站到一旁階梯想要拍照，結果業者看見以後，就開始大吼大叫，說這邊是他私人領域。

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林男指出，但他認為這裡是公共場所範圍，便向業者解釋，但業者根本聽不進去，不斷靠近叫囂，而一旁有名外籍人士經過，覺得對方很激動，可能會有危險，所以錄影蒐證。

林男說，然而業者看見對方錄影後，暴怒衝上前阻止叫罵，還朝外籍人士揮拳，而自己上前阻止時，也遭對方揮了一下，造成手肘及肩膀擦挫傷，後來路過民眾紛紛報案，警方到場後，自己就去醫院驗傷提告了。

新店警分局調查，45歲林男當時在風景區碼頭階梯，想下去拍照時，遭53歲管姓天鵝船業者制止，後來雙方爆發口角，而路過的瑞典籍男子埃利亞，用手機錄影時遭管男毆打，過程中，造成林男肩膀擦挫傷、外籍男子頭部挫傷、管男手臂抓傷。

據指出，警方趕抵現場時，雙方已無衝突，但林男及管男分別送往新店耕莘及慈濟醫院，事後林男對管男提出公然侮辱、傷害、強制等告訴，而管男則對林男提出公然污辱告訴，2人皆函送偵辦。

林男（紅衣）不滿被拍攝，朝瑞典籍男子揮拳，林男（左2）上前制止。（林先生提供）

管姓業者（紅衣）不滿瑞典籍男子（左1）拍攝，而林男（右1）則在一旁。（林先生提供）

新店碧潭風景區天鵝船。（記者陸運鋒翻攝）

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