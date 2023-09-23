為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

移工躲避查緝墜樓亡？ 移民署：抖音內容造假不實 考慮追究刑事責任

施工中的台中市立圖書館新總館。（記者張瑞楨翻攝）

施工中的台中市立圖書館新總館。（記者張瑞楨翻攝）

2023/09/23 21:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕由台中市政府發包的台中市立圖書館新總館（台中綠美圖），22日傍晚發生36歲秦姓越南籍移工墜樓身亡事件，警方研判應為自殺。但卻有民眾在中國網媒抖音（tiktok）上傳影片，指說是移工躲避移民署查緝以致墜樓死亡。移民署今日晚間予以駁斥，強調為不實謠傳，並考慮追究刑事責任。

據警方與移民署調查，秦男是越南移工，收工後獨自坐在台中綠美圖工地約6樓處（第7層鷹架），同事清點人數發現少1人，查看發現秦男在鷹架上，有同事想要帶他下樓，不料，秦男卻掙脫，往高處攀爬，同事高呼下來，「你自己下來」，他卻在同事眼前墜樓。

經現場人員通報119，秦男被送醫仍不治，警方報請檢察官相驗中。當時現場並無任何移民人員在場。不過，現場有民眾曾目擊，疑用手機拍下後上傳網路，並有媒體進行取用。

不過，今日卻有「有心人士」將影片後製及音效，改變成移民署在查緝非法移工，以致移工想逃逸時造成墜樓事件，一時間造成不明真實情況的網民大量轉閱。

對此，移民署今日晚間8時緊急提出聲明，表示網傳影片內容為不實訊息，勿再以訛傳訛。同時明確指出，移民署近期內並未派員至台中綠美圖工地執行查緝勤務。

此外，移民署根據工地業者表示，死者為合法移工，確實死因為輕生，非因查緝造成，目前已由警方報請檢察官相驗，以釐清死亡原因，移民署也將配合提供必要之協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中綠美圖移工墜樓亡 中區職安中心：初查非勞動設施不當
2023/09/23 16:59

台中綠美圖移工墜樓亡 中區職安中心：初查非勞動設施不當
台中綠美圖工地 越南移工墜樓身亡
2023/09/23 16:55

台中綠美圖工地 越南移工墜樓身亡

遠傳盛大開賣iPhone 15系列
台中市圖總館驚傳工地意外 64歲工人失足墜樓無生命跡象
2023/06/19 15:14

台中市圖總館驚傳工地意外 64歲工人失足墜樓無生命跡象

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播