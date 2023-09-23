移工躲避查緝墜樓亡？ 移民署：抖音內容造假不實 考慮追究刑事責任

施工中的台中市立圖書館新總館。（記者張瑞楨翻攝）

2023/09/23 21:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕由台中市政府發包的台中市立圖書館新總館（台中綠美圖），22日傍晚發生36歲秦姓越南籍移工墜樓身亡事件，警方研判應為自殺。但卻有民眾在中國網媒抖音（tiktok）上傳影片，指說是移工躲避移民署查緝以致墜樓死亡。移民署今日晚間予以駁斥，強調為不實謠傳，並考慮追究刑事責任。

據警方與移民署調查，秦男是越南移工，收工後獨自坐在台中綠美圖工地約6樓處（第7層鷹架），同事清點人數發現少1人，查看發現秦男在鷹架上，有同事想要帶他下樓，不料，秦男卻掙脫，往高處攀爬，同事高呼下來，「你自己下來」，他卻在同事眼前墜樓。

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經現場人員通報119，秦男被送醫仍不治，警方報請檢察官相驗中。當時現場並無任何移民人員在場。不過，現場有民眾曾目擊，疑用手機拍下後上傳網路，並有媒體進行取用。

不過，今日卻有「有心人士」將影片後製及音效，改變成移民署在查緝非法移工，以致移工想逃逸時造成墜樓事件，一時間造成不明真實情況的網民大量轉閱。

對此，移民署今日晚間8時緊急提出聲明，表示網傳影片內容為不實訊息，勿再以訛傳訛。同時明確指出，移民署近期內並未派員至台中綠美圖工地執行查緝勤務。

此外，移民署根據工地業者表示，死者為合法移工，確實死因為輕生，非因查緝造成，目前已由警方報請檢察官相驗，以釐清死亡原因，移民署也將配合提供必要之協助。

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