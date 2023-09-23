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8旬嬤國小學歷 親筆函致謝女警教導「老小朋友」開智慧

烏日警分局家防官張雅惠（站立者）帶動銀髮學員唱歌，解析性騷及家暴案例。（記者黃旭磊攝）

烏日警分局家防官張雅惠（站立者）帶動銀髮學員唱歌，解析性騷及家暴案例。（記者黃旭磊攝）

2023/09/23 17:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕「家防官雅惠小姐您好...感謝您提醒我們這班老小朋友有智慧...」，台中烏日警分局在秋節前赴農會樂齡教室宣導婦幼安全觀念，下課後，學員張王春桃（84歲）親筆寫下近6百字感謝信，答謝家防官幫學員「開智慧」，也提醒鄰居注意社區異狀「多做雞婆」。

烏日警分局本週由熱愛唱歌的防治組警員張雅惠，搭配台中市社會局文康車前往烏日區農會歌唱班講授婦幼安全觀念，課堂中，以八點檔台劇「天道」片頭台語歌曲解析性騷擾案內容，並以美國歌手女神卡卡...「Til It Happens to You」講述校園性侵案例，銀髮學員聽歌唱跳間，吸收跟蹤騷擾及家暴通報觀念，踴躍提問搶著發言。

張雅惠表示，烏日、仁德里成長班銀髮學員相當活潑，說說唱唱熱烈討論，課後還收到學員張王春桃花3個多小時寫親筆信，阿嬤國小畢業但不識字，口述請親友代筆再臨摹謄寫，實在很用心。

這封感謝信提到，「感謝雅惠小姐來高齡班說明家暴事件，還有詐騙手法及性侵（案件），提醒我們這班老小朋友有智慧，頭腦清楚也比較會幫助受傷害的人...，要多做雞婆的人打電話到派出所報案。」

張王春桃曾在2017年於台劇「花甲男孩轉大人」客串演出龍劭華與康康的前女友「林小美」，也曾於77歲那年接受不老騎士訓練帶著母親遺照騎機車環台圓夢。

張王春桃說，參加烏日區農會高齡班有22年，也參加過弘道老人福利基金會不老騎士活動，在11天內騎機車超過250公里，全烏日區只有自己一個女生，感謝各界幫忙陸續圓滿人生美夢。

張王春桃（84歲）寫下近6百字感謝信，答謝家防官張雅惠（左）讓「老小朋友」開智慧。（讀者提供）

張王春桃（84歲）寫下近6百字感謝信，答謝家防官張雅惠（左）讓「老小朋友」開智慧。（讀者提供）

張王春桃6年前帶媽媽遺照環島圓夢。（資料照）

張王春桃6年前帶媽媽遺照環島圓夢。（資料照）

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