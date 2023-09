8旬嬤國小學歷 親筆函致謝女警教導「老小朋友」開智慧

烏日警分局家防官張雅惠(站立者)帶動銀髮學員唱歌,解析性騷及家暴案例。(記者黃旭磊攝)

2023/09/23 17:01

〔記者黃旭磊/台中報導〕「家防官雅惠小姐您好...感謝您提醒我們這班老小朋友有智慧...」,台中烏日警分局在秋節前赴農會樂齡教室宣導婦幼安全觀念,下課後,學員張王春桃(84歲)親筆寫下近6百字感謝信,答謝家防官幫學員「開智慧」,也提醒鄰居注意社區異狀「多做雞婆」。

烏日警分局本週由熱愛唱歌的防治組警員張雅惠,搭配台中市社會局文康車前往烏日區農會歌唱班講授婦幼安全觀念,課堂中,以八點檔台劇「天道」片頭台語歌曲解析性騷擾案內容,並以美國歌手女神卡卡...「Til It Happens to You」講述校園性侵案例,銀髮學員聽歌唱跳間,吸收跟蹤騷擾及家暴通報觀念,踴躍提問搶著發言。

張雅惠表示,烏日、仁德里成長班銀髮學員相當活潑,說說唱唱熱烈討論,課後還收到學員張王春桃花3個多小時寫親筆信,阿嬤國小畢業但不識字,口述請親友代筆再臨摹謄寫,實在很用心。

這封感謝信提到,「感謝雅惠小姐來高齡班說明家暴事件,還有詐騙手法及性侵(案件),提醒我們這班老小朋友有智慧,頭腦清楚也比較會幫助受傷害的人...,要多做雞婆的人打電話到派出所報案。」

張王春桃曾在2017年於台劇「花甲男孩轉大人」客串演出龍劭華與康康的前女友「林小美」,也曾於77歲那年接受不老騎士訓練帶著母親遺照騎機車環台圓夢。

張王春桃說,參加烏日區農會高齡班有22年,也參加過弘道老人福利基金會不老騎士活動,在11天內騎機車超過250公里,全烏日區只有自己一個女生,感謝各界幫忙陸續圓滿人生美夢。

張王春桃(84歲)寫下近6百字感謝信,答謝家防官張雅惠(左)讓「老小朋友」開智慧。(讀者提供)

張王春桃6年前帶媽媽遺照環島圓夢。(資料照)

