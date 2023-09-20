枉死銀行員諸慶恩「平冤之路」打通 高檢署將聲請再審回復名譽

檢察總長邢泰釗，替枉死的銀行員諸慶恩，提起非常上訴成功。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2023/09/20 18:59

〔記者錢利忠／台北報導〕前百利達銀行台北分行經理諸慶恩，代表銀行向佳和集團負責人翁茂鍾旗下的怡華公司追債，反遭控偽造文書被判有罪，冤屈還來不及平反就離世。檢察總長邢泰釗提起非常上訴，最高法院今認定，諸被控偽造文書案應於二審即有罪確定。換句話說，邢提非常上訴成功，此案回復至二審定讞狀態後，高等檢察署將聲請再審，替諸平反冤情。

高檢署今晚表示，「待取得全案卷證後，將研議聲請再審」。換句話說，諸慶恩被控偽造文書一案已回復到二審有罪定讞的狀態，高檢署將根據新事實、新事證，重新啟動司法救濟程序，替諸聲請再審，爭取幫諸重新獲得無罪判決的平冤機會。

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關於諸慶恩被控偽造文書一案，高檢署去年曾試圖替諸平反，聲請再審，但遭駁回。邢泰釗審酌後認為，關於諸被控偽造文書一案，最高法院當年的不受理判決，為重大違背法令的無效判決，且判決理由矛盾，非予救濟，不足以保障人權，於去年12月15日提起非常上訴。

最高檢指出，高檢署當年上訴，是依諸慶恩的聲請而發動，範圍僅及於「高院對諸慶恩判有罪的偽造文書」，但該部分，依刑事訴訟法規定，不得上訴；換言之，當年的上訴不合法，應止於二審定讞狀態，最高法院當年誤為不受理判決，屬於重大違背法令的無效判決。

最高檢解釋，諸慶恩當年被控偽造文書罪，原確定的「無效不受理判決」，已阻礙到「為諸慶恩利益聲請再審以平冤」的訴訟途徑，使諸慶恩及家屬，因有罪判決所受的人格、名譽損害，無從獲得平反及彌補，侵害憲法所定的人性尊嚴與人格權，遂依刑事訴訟法規定，提起非常上訴。

針對邢泰釗提起的非常上訴，最高法院今認為，本件檢察官在二審審理期間，對於有罪的業務登載不實部分，沒有爭議商業會計法有法規競合的問題，直到三審才上訴，主張二審業務登載不實的部分，有商會法的法規競合關係，而因業務登載不實罪「不得上訴第三審」，這部分是「未合法上訴」。

因此，最高法院今天撤銷原判決，駁回檢察官上訴，形同回復到「諸慶恩於二審被判決有罪確定」的狀態，意即依業務登載不實罪，判處可易科罰金之刑4月，緩刑3年定讞。諸慶恩被控偽造文書一案，回復至二審有罪定讞的狀態之後，高檢署「可重新替諸聲請再審」，如此即有機會替諸平反冤情。

高等法院如果裁准再審，形同進入「重新啟動二審審理狀態」的再審程序，二審合議庭將視新證據，重新判斷諸被控偽造文書一案，是否有罪，倘若最終二審認定應判決無罪，因該案不得上訴三審，諸被控偽造文書一案，即會獲得二審無罪定讞的結果，冤取才會獲得平反。

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