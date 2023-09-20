海巡署教育訓練測考中心新廳舍啟用 培育人才守護藍色國土

海巡署長周美伍表示，海巡署維護我國的主權與漁權，查緝不法、維護海洋生態環境，為台灣2300萬人守住藍色國土，責任重大，新基地將肩負重擔，為國家孕育專業人才守護家園。（海巡署教育測考中心提供）

2023/09/20 15:16

〔記者闕敬倫／桃園報導〕海洋委員會海巡署教育訓練測考中心與代辦機關桃園市政府合作，耗資7億元在桃園市蘆竹區建造面積6.4公頃、1萬9938平方公尺空間的海巡大型訓練基地，今（20）日舉行新建廳舍啟用典禮，由海巡署署長周美伍主持儀式。周美伍表示，海巡署未來將持續整合海巡機關訓練資源，培育專業海巡人才，全天候守護我國的「國安、治安、平安」。

海巡署教育訓練測考中心結合行政、教育及訓練功能，除了既有室內游泳池、室外多功能射擊靶場外，並新建室內靶場、射擊模擬室、體技場、哈佛教室、學員宿舍及行政大樓等設施，以滿足海巡訓練需求，透過訓練及教學場地的優化，扎根海巡教育基礎，展現海巡人員捍衛海疆的決心。

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海巡署教育測考中心表示，為因應國際情勢日益升溫，海巡任務趨向多元，達成「為用而訓」的教學目標，新型海巡訓練基地以哈佛教室融入教師互動與課程設計，強化教育成果，將室內靶場、體技館結合射擊及體技教學，增進訓練效能，不僅培育新進人員具備執法基本職能，也提供進階的學習環境，嚴謹扎實的訓練融入海巡多元任務所需，奠定海巡工作的基石。

海巡署長周美伍表示，海巡署維護我國的主權與漁權，查緝不法、維護海洋生態環境，為台灣2300萬人守住藍色國土，責任重大，新基地將肩負重擔，為國家孕育專業人才守護家園。

海巡署教育訓練測考中心與桃園市府合作，耗資7億元在蘆竹區建造面積6.4公頃、1萬9938平方公尺空間的大型訓練基地，今日舉行新建廳舍啟用典禮。（海巡署教育測考中心提供）

海巡署教育訓練測考中心結合行政、教育及訓練功能，新建室內靶場、射擊模擬室、體技場、哈佛教室、學員宿舍及行政大樓等設施，以滿足海巡訓練需求。（海巡署教育測考中心提供）

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