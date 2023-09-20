涉拿首長特別費圖利妻子公司 海巡署測考中心前主任石大誠夫妻交保

海巡署教育訓練測考中心前主任石大誠（中）。（擷取自海巡署測考中心臉書）

2023/09/20 08:31

〔記者錢利忠／台北報導〕海巡署教育訓練測考中心前主任石大誠，被檢舉利用首長特別費，多次向由他妻子朱梅菲實際經營的豫誠邦企業社，採購健康鞋墊、防水包等禮品，用來犒賞測考中心職員，涉圖利妻子的公司1萬4300元；台北地檢署指揮廉政署10路搜索、約談石男夫婦及企業社陳姓掛名負責人，訊後分別依圖利罪諭令石、朱以10萬、5萬元交保。

至於該企業社陳姓掛名負責人，因捲入此案的事證未明，昨只接受廉政署初訊後即獲請回，未送檢方複訊。

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根據公職人員利益衝突迴避法規定，公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。違者可處30萬元以上、600萬元以下罰鍰。針對石男所為，去年7月，法務部已對其處6萬8000元罰鍰確定。

全案起源於海巡署政風室接獲檢舉，石男明知其妻子為企業社實際經營者，基於利益衝突迴避，不得利用首長特別費向其親友經營的公司採購物品，卻涉嫌拿特別費，多次下單妻子經營的公司，因此移交檢廉單位偵辦。

檢廉獲報，2020年間，石男涉拿首長特別費，向妻子經營的企業社購買健康鞋墊、防水包等禮品，用來犒賞測考中心職員；據了解，全案並未查出涉貪的對價關係。海巡署政風室進行行政調查期間，石男接受政風室面談後，即被調離一級主管職務；石男為上校軍階轉任文職，現為海巡署巡防組簡任11職等參議。

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