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情侶檔燙染1萬6000元後雙手一攤喊沒錢 美髮業者氣炸怒提告

新北市江姓、廖姓情侶檔到桃園市中壢區髮廊做造型花費1萬6，事後擺爛稱沒錢買單，店家提告後，桃園地檢署依詐欺得利罪嫌將2人起訴。（記者余瑞仁攝）

新北市江姓、廖姓情侶檔到桃園市中壢區髮廊做造型花費1萬6，事後擺爛稱沒錢買單，店家提告後，桃園地檢署依詐欺得利罪嫌將2人起訴。（記者余瑞仁攝）

2023/09/20 15:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕新北市21歲江姓男子與27歲廖姓女友到桃園市中壢區1家髮廊洗染燙，店家由正、副店長2名設計師耗費4個小時為這對情侶設計新造型，過程中直說錢沒問題，不料新髮型完成後店家向2人收費1萬6千餘元，情侶檔卻兩手一攤直說沒錢，店家氣得直斥：「你們真的太誇張了！事先不是有說好了？」眼見情侶檔擺爛，店長氣得報警究辦，桃園地檢署偵辦後，依詐欺罪嫌將情侶檔提起公訴。

檢警調查，江男與廖女為姊弟戀情侶，2人同住廖女位於新北市淡水區住處，今年7月17日下午，2人前往中壢火車站前中平商圈的1家髮廊，分別向擔任正、副店長的設計師表明要染燙新髮型，設計師評估後向2人表示造型服務費約2萬元，這對情侶直說沒問題，會在髮型弄好後提款支付。

2設計師不疑有他，隨即依要求為江男、廖女開始、染燙新髮型，不料新髮型完成後，情侶檔卻表示沒錢支付，店家大為傻眼直斥：「你們真的太誇張了！事先不是有說好了？」2人還是兩手一攤耍賴不願付帳，一陣僵持後，店長氣得打電話報警究辦。

檢察官調查證據後認為，江男、廖女涉犯刑法詐欺得利罪，分別詐得髮廊提供相當於7千元、9350元的髮型設計服務利益，偵結將這對情侶起訴，並請法院對2人犯罪所得依法宣告沒收。

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