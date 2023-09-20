醒來內褲被換掉！驚覺母同居人「睡睡餛飩湯」下藥性侵

陳男4年前趁同居女友出國時，在餛飩湯加入助眠藥物，再性侵女友的20多歲女兒。（情境照）

2023/09/20 12:14

〔記者張文川／台北報導〕桃園市陳姓男子4年前趁同居女友出國時，在餛飩湯加入含佐沛眠成分的助眠藥物，給女友的20多歲女兒吃，被害人說頭暈之後，陳又餵服她一顆相同藥錠加強藥效，使她昏睡後再予性侵；最高法院維持二審判決，依以藥劑強制性交罪重判8年6月徒刑定讞。

判決指出，陳的女友於2019年10月19日早上出國，當晚陳男就端出「安眠餛飩湯」給被害人吃，她食用後頭暈、走路不穩，被害人對陳男說頭很暈，陳男見藥效尚未完全發作，又拿一顆安眠藥佯稱是退燒藥，給她服用，不久她的意識即陷入模糊，感覺被陳男抱進房間但已昏昏沉沉，之後陷入昏睡，在無意識下遭性侵，她昏睡至11時才醒來，發現內褲已被換掉，心生狐疑但不敢確定。

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20日中午她與閨密見面說到昨晚出現怪事，好像被「叔叔」做不禮貌的事，閨密力勸她先去驗傷、驗尿確認一下，結果竟然發現下體深處真的有男性DNA殘留，驗尿也驗出佐沛眠成分，比對藥錠外觀顏色，也與她前晚服用的「退燒藥」相仿。

被害女沒有用藥、就診習慣，陳男則是有睡眠障礙，長期就診開立佐沛眠助眠藥錠。事發後被害女出現焦慮、創傷後壓力症候群。警方循線查獲陳男，陳男矢口否認，法院歷審都認定事證明確，判陳男有罪。

二審法官認為，陳男與同居女友母女同住多年，竟趁女友不在家，對其成年女兒伸出狼爪，至今未達成和解或取得諒解，量處8年6月有期徒刑；全案獲最高法院維持而定讞。

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