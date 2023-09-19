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陸戰隊99旅鄭姓中尉告別式 母親痛哭到近乎昏厥

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉今舉行告別式，家屬也希望針對死因疑點能儘快調查釐清。（家屬提供）

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉今舉行告別式，家屬也希望針對死因疑點能儘快調查釐清。（家屬提供）

2023/09/19 13:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉9月5日陳屍營區，家屬懷疑死因不單純，今天（5日）舉行告別式送他最後一程，鄭姓中尉的阿姨說，鄭母今天狀況不太好，已經哭到沒眼淚，還一度半昏厥，至於家屬對中尉死因的質疑，目前調查結果尚未出爐，一切都還在調查中。

鄭姓中尉的阿姨說，今天鄭姓中尉的告別式也算「滿天星星」，包括海軍副司令王瑞麟、指揮部副指揮官張明德、陸戰部指揮官，以及侄子的99旅同袍、海軍官校和中正預校的同學等14個軍方單位前往弔唁，送鄭姓中尉人生的最後一程。

鄭姓中尉的阿姨說，對於侄子是否因不當對待「被逼死」，以及為何爬到地上滿是泥濘的大樹上，但鞋子、衣褲都是乾淨等質疑，家屬也還在等待調查，這場告別式，軍方也有配合家屬協助處理。

由於上週鄭父曾到營區大門企圖自焚幸獲制止，鄭姓中尉的阿姨說，事發後軍方有請心理諮詢師安撫鄭父的情緒，未再有激烈抗議的衝動，至於鄭母，從事發後至今已哭到沒眼淚了，今天見到兒子棺木還一度差點昏厥，現在很多爭議的地方軍方還是沒有交代清楚，也希望能儘快查明真相。

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海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉告別式今天舉行，海軍司令部副司令王瑞麟中將率隊弔祭。（家屬提供）

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉告別式今天舉行，海軍司令部副司令王瑞麟中將率隊弔祭。（家屬提供）

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉（右）生前就讀中正預校時與鄭母合影的帥氣模樣。（家屬提供）

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉（右）生前就讀中正預校時與鄭母合影的帥氣模樣。（家屬提供）

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