海陸輕生中尉排長解剖複驗 家屬疑點一次看

鄭姓中尉排長陳屍在海軍陸戰隊99旅營區的大榕樹。（家屬提供）

2023/09/07 14:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長下部隊僅4個月就尋短身亡，家屬質疑被部隊連長霸凌，驚動國防部長邱國正向家屬致歉。今天檢方會同法醫解剖複驗，家屬再對總統蔡英文喊話：「妳有感受到一個做母親的是什麼心情嗎？」

雖然海軍陸戰隊於9月5日案發當天二度說明、聲稱沒有破壞現場，更承諾「請家屬參與見證調查」，若涉及不當管教，必嚴懲不貸，但仍無法化解家屬疑慮，尤其案發當天凌晨，鄭姓中尉曾與母親通話，聲稱自己沒有做錯事，連長最近卻一直針對他，不料數小時之後就傳出死訊。

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整理家屬提出的疑點，首先從手機LINE訊息可見，連長指責中尉是「不公平、亂分配的排長」、「我懶得聽你這種沒有營養的話」、「你就是那種被牽著鼻子走的莫名其妙軍官」、「看不懂中文嗎？」等等被認為具不堪入耳或羞辱的字詞，讓家屬質疑被連長霸凌致死。

再者，家屬重回現場查看，相關人員竟然比錯案發的樹枝，且榕樹高數公尺，鄭姓中尉「如何爬上去？」並質疑當時地面泥濘，「為何死者的鞋子還很乾淨、乾燥？」懷疑軍方動手腳。

家屬強調，鄭姓中尉從中正預校到海軍官校共7年，爬過「天堂路」，熬過辛苦的階段，卻說打算接受兩棲訓練，因為想要離開99旅，質疑「連長到底是怎麼把他逼死的？連車禍想在家裡多休息一天都不敢！」

對於家屬指控連長，邱國正昨天接受媒體採訪時強調，他的懷疑跟家屬一樣，但也有人說連長不錯，「我沒辦法聽片面之詞」，已成立專案小組調查釐清。

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