海陸中尉營區輕生家屬質疑不單純 高大成點出3關鍵

法醫高大成指出，是否自殺可由繩結的皮屑殘留、頸部勒痕樣態及體內是否有物殘留做研判。（記者蔡淑媛攝）

2023/09/06 19:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長昨天（5日）被發現在營舍後方榕樹輕生身亡，家屬質疑遭不當管教，死因不單純。知名法醫高大成指出，是否自殺可由繩結的皮屑殘留、頸部勒痕樣態及體內是否有物殘留做研判。

高大成說，鄭姓中尉是自殺或他殺，可採集繩結上的皮屑驗DNA，確認綁繩結者，以及頸部勒痕是否為單線，如果滑動有多條勒痕，就可能是他殺，還有體內是否藥物有反應，也可測量體溫，推測死亡時間，一般來說死亡1小時會體溫降1度，至於陳屍現場被破壞，可能現場急著救人。

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高大成說，自縊5分鐘就可能失去意識，10分鐘死亡，在5分鐘內救回來機會不大，大多變成植物人，針對家屬質疑死亡不單純，他建議軍隊多處都有裝監視器可調閱，也看軍官是否留有遺書，但他說，在台灣自殺者，會留遺書的女性不到3成、男性不到1成，而在日本留遺書，女性有7成、男性3成，較能找出死亡原因。

高大成補充，自縊者如果痛苦掙扎，想自救也是手往上拉，頸部勒痕紋路與壓迫不會有複雜變化，而且由於自縊在1、2分鐘就會嚴重缺氧，要自救也很困難。另外，也可以看腳墊高物品。是否加工自殺，用特殊方法使其昏迷，如5億高中死因撲朔迷離，目前看起來也不太像。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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