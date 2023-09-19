「假姪兒」天天早安圖問候 舅媽險匯170萬農會警方阻詐

陳婦（中）遭「假姪兒」詐騙，委託丈夫李翁（左）至農會匯款。（讀者提供）

2023/09/19 10:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區76歲陳婦本月每天清晨收到自稱姪兒賴早安圖問安，連日溫情攻勢後，「假姪兒」突傳匯款單誆稱投資獲利暫寄170萬元在戶頭，要求「舅媽」到農會窗口匯回歸還，陳婦委託丈夫李翁前往烏日區農會匯款，行員通報警方保住退休老本。

「舅媽你被騙了啦」，烏日九德社區陳婦本月初起連續接獲「假姪兒」問候，本月12日突接到匯款單稱暫匯股票獲利170萬元存放戶頭，陳婦不以為意，待帳戶恢復使用後，「假姪兒」要求臨櫃匯款歸還，警方趕到農會致電姪兒，並檢視偽造匯款單戳破騙局。

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烏日派出所長高銘顯說，李翁稱受妻子委託將要匯款170萬，經烏日區農會九德辦事處行員通報，員警請李翁致電姪兒查證，李翁不知電話號碼，也不知道匯款目的，聯絡陳婦到場才知要歸還欠款。

警方檢視陳婦LINE對話訊息，查出「假姪兒」匯款單據受款帳號及戶名為陳婦，不過，匯款人並非姪兒，且單據分行地址多處塗改疑點重重，經聯繫姪兒確認非用「一帆風順」Line暱稱，也未投資獲利要求匯款歸還，陳婦大夢驚醒感謝警方保住退休老本。

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「假姪兒」每天傳早安圖問候舅媽。（讀者提供）

警方檢視單據並非姪兒匯出。（讀者提供）

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