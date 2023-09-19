女網友嗲喊「乾爹」投資 翁秒衝銀行領300萬險肉包打狗

員警到銀行阻止陳姓老翁遭詐騙錢財。（圖：警方提供）

2023/09/19 10:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名68歲的陳姓老翁和陌生女子在網路上聊天後，認對方當乾女兒，對方開口閉口叫老翁為「乾爹」，讓老翁心動不已。18日上午，女子向陳翁討要300萬元稱是要投資股票，他竟秒衝市區永福路銀行欲提款但被警方攔下，員警告知這是典型詐騙手法，保住老翁積蓄。

南市警二分局民權派出所警員蔡韋緗、黃浩庭，昨（18）日上午10時許接到永福路銀行報案指1名老翁可能遇上詐騙集團，原因是老翁想臨櫃提款300萬元給「乾女兒」，但卻說不出來這筆錢用途。

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兩警員詢問老翁此筆匯款的用途，老翁起初說是為了買房子周轉用款，之後警方一再詢問，老翁才鬆口說在網路認識1名暱稱「麗雯」的女子聊天後，女方表示有股票投資獲利管道、要老翁先提款300萬元來大賺一筆。他才想投入老本看能不能真的賺一票！對方還指導老翁遇人詢問時要說是「為了買房周轉用的」。

警方查看老翁與女方對話訊息，發現訊息內兩人互稱對方為「乾爹、乾女兒」，對話相當親暱，兩警員告知老翁此為典型詐騙手法，歹徒會先與被害人培養感情，待取得信任後，再進一步誘導匯款詐財，此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，老翁驚覺有詐、直呼多謝警察幫他保住養老金。

南市警二分局表示，現今詐騙手法層出不窮，警方會不斷與銀行行員加強聯繫、維護民眾財產安全，並再呼籲民眾，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110向警方求證及諮詢。

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